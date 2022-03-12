菸害防制法闖關／修法通過恐讓縣市菸害自治條例失效

「菸害防制法」長達十四年未修訂，預計在立法院本會期討論最新修正版本，擬禁止電子煙，開放加熱菸。專家指出，一開一禁諸多爭議，目前許多地方訂有自治條例禁止新型菸品，一旦政院菸防法版本通過，地方縣市自治條例將立即失效。

蔡政府第二任期以來，開放加熱菸恐是繼美國萊豬、日本福食後，第三個政府「底線倒退」的政策。

目前全台有十一個縣市訂定自治條例，以不同程度禁止新型菸品，包括新竹市、高雄市、台中市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、嘉義縣、台北市與新北市更是「雙禁」，同時禁電子菸、加熱菸，不得製造、輸入、販賣、展示及廣告，新北則是全台唯一納管加熱載具的縣市。未來恐因母法通過，無法針對菸商管制。

另外，行政院版「菸害防制法」修正草案中，第七條規定業者輸入前應向主管機關申請「健康風險評估審查」，核定通過後始得為之。未來若修正草案通過後，將由專家訂定健康風險評估標準，菸商必須通過評估才可製造及販售。

目前紙菸上市並未經過衛生主管機關審核，台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然直言，若讓菸商通過健康風險評估，政府等於幫菸商一把，給予加熱菸「國家認證標準」，形同政府為菸品背書。

且現行修正草案雖稱列管加熱菸，但無明確規範如何管制「菸草柱」及「加熱載具」。郭斐然比喻，加熱菸的菸彈與加熱載具，好比「槍與子彈」，分開無法傷人，合體就會致命，若載具不列管，廠商可廣設實體店賣加熱載具，當年輕族容易買得到「槍」，自然想辦法買到「子彈」，日後恐延伸更多問題。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀指出，若「菸防法」通過禁止電子菸、納管加熱菸，縣市仍必須以中央母法為主，不能禁止加熱菸；至於菸商需要通過健康風險評估標準，她強調政府是「嚴管」，並非開放；至於載具未納管，劉家秀澄清，國健署是納管「加熱菸」，廠商必須將兩個一組送審做健康風險評估。

行政院版「菸害防制法」修正草案於今年一月提出，已送進立法院等待審議，修法共七項重點，包括全面禁止包括電子煙在內各式類菸品、指定菸品（如加熱菸）須經健康風險評估、菸品容器警示圖文標示面積由百分之卅五增加至八十五、禁止加味菸、禁止吸菸年齡由未滿十八歲提高至未滿廿歲、擴大禁菸室內外公共場所、加重罰則。