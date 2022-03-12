五百元禮券催打奏效　長者接種翻倍「單日破萬劑」

•英國國防部12日發布烏克蘭情勢最新情資報告，稱首都基輔西北的作戰正在繼續，大部分俄羅斯地面武力現在距離市中心約25公里。根據報告，基輔以北的俄軍大縱隊單位已經散開，可能支援俄方試圖包圍基輔。報告亦指出，在烏克蘭的其他地方，哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇美跟馬立波等城市仍被包圍，並持續遭受俄方猛烈砲擊。 •國內疫情趨緩機組員檢疫規定從7日起放寬，只要已接種第三劑滿14天者，長班從「5+9」改為「5+5」，可一人一戶。不過日前傳出實施首日即喊卡，引發機組員不滿。長榮、華航共4名機師昨天聲請提審且「成功釋放」，桃園地院深夜裁定可從防疫旅館回家。對此，交通部民航局表示尊重司法。桃園市機師職業工會說，今天預計再申請5到10件。

2022-03-12 17:21