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五百元禮券催打奏效　長者接種翻倍「單日破萬劑」

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
65歲長者施打數單日破萬，較日前接種數翻倍。圖／本報資料照片
65歲長者施打數單日破萬，較日前接種數翻倍。圖／本報資料照片

指揮中心於三月七日宣布長者疫苗接種獎勵從兩百元提升至五百元，近二日長者疫苗施打數翻倍。中央疫情情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天施打數為11萬5451人，其中65歲以上長者有1萬530人，前天則有1萬669人次接種，相比政策實施前的單日接種5633人次，明顯增加。

除了65歲以上長者，包含55歲以上原住民，只要於3月10日至4月10日期間，接種任一劑新冠疫苗，不論是一、二、追加劑，都會提供五百元（含）以下衛教品措施。

國內人口涵蓋率第一劑達83.17%、第二劑達77.56%、基礎加強劑接種率達0.82%、追加劑接種率達46.30%。指揮中心表示，希望六十五歲以上長者第一劑覆蓋率滿九成、第二劑達八成五、第三劑達七成；七十五歲以上長者第一劑覆蓋率達八成、第二劑達七成五、第三劑達六成。

新冠疫苗 疫情 原住民

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