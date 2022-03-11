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捷報！聯合報數位版 入圍INMA2022年全球媒體獎

聯合報 / 記者林以君／台北即時報導

國際新聞媒體協會( INMA，The International News Media Association)2022年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」本周三(9日)公布入圍名單。聯合報數位版入圍作品之一是以軍事新聞為例，呈現「數據驅動垂直產品設計」的能力及設計。(取自INMA官網)
國際新聞媒體協會( INMA，The International News Media Association)2022年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」本周三(9日)公布入圍名單。聯合報數位版入圍作品之一是以軍事新聞為例，呈現「數據驅動垂直產品設計」的能力及設計。(取自INMA官網)

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）本周三公布2022年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」入圍名單，聯合報數位版、英國衛報、華爾街日報、英國每日電訊報、紐約時報、新加坡海峽時報、經濟學人、BBC、香港南華早報，在來自全球46個國家、252家媒體、合計854件參賽作品中脫穎而出，成為333件入圍作品。這是聯合報數位版首度參加，報名兩類兩項作品全部入圍，也是全台唯一入圍媒體。

INMA是國際性新聞媒體組織，自1937年起，舉辦全球性的新聞獎。近年來這個獎項因應媒體數位化生態改變，轉向於獎勵在媒體市場根本性變化下的商業模式，訂閱及付費收益平台的不同嘗試與應用，目的是讓新聞業持續發揮影響力。

聯合報數位版不僅提供新聞深度觀點，也與用戶、會員及訂戶發展出有溫度的互動對話，並以無廣告的閱聽新體驗提供VIP專屬內容。聯合報數位版也從INMA提供的各項論壇及線上作品，獲得諸多啟發。

聯合報數位版參加INMA「最佳訂閱制利基產品( BEST SUBSCRIPTION NICHE PRODUCT)」及「最佳新聞室創新轉型( BEST INNOVATION IN NEWSROOM TRANSFORMATION)」兩類競賽，均獲入圍肯定。

「最佳訂閱制利基產品」作品以數據趨動垂直主題內容，由最早的軍事新聞，發展出政治、財經、國際、生活、教育等合計6種垂直主題。藉由數據驅動智慧內容策展，以「智慧檢索系統」優化主題，提供記者及編輯「目標受眾閱讀行為分析」報告，聚焦內容產品主題內容、上架標題。

「最佳新聞室創新轉型」作品以兩岸對峙下的軍事新聞為例，詳述新聞室轉型過程中，如何利用資料結構化及共識地圖分類，鼓勵資深記者依數據(Data)驅動相關策展題型，內容產品上架後追蹤數據表現及優化方向。目的是在一定時間內從聚客到獲客，再進展到養客，最後雙軌或三軌並進，既引進新客，同時照顧老客戶的需求。

這項競賽預訂6月9日公布各類別首獎。

國際新聞媒體協會( INMA，The International News Media Association)2022年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」本周三(9日)公布入圍名單。聯合報數位版入圍作品之一是以軍事新聞為例，呈現「數據驅動垂直產品設計」的能力及設計。(取自INMA官網)
國際新聞媒體協會( INMA，The International News Media Association)2022年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」本周三(9日)公布入圍名單。聯合報數位版入圍作品之一是以軍事新聞為例，呈現「數據驅動垂直產品設計」的能力及設計。(取自INMA官網)

英國 紐約時報 香港

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