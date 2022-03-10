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常用安胎藥恐致肺水腫 食藥署要求限縮對象、加註警語

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
食品藥物管理署今正式宣佈三種成分的安胎藥應限縮使用對象，藥廠得在11月底前完成適應症與說明書變更，加註警語。本報系資料照
食品藥物管理署今正式宣佈三種成分的安胎藥應限縮使用對象，藥廠得在11月底前完成適應症與說明書變更，加註警語。本報系資料照

去年9月台大婦產科名醫施景中指出，安胎藥（ritodrine）和瘦肉精都是短效型乙型受體素類成分，引起大眾思考藥品與副作用。食品藥物管理署今宣布fenoterol、isoxsuprine及ritodrine三成分安胎藥應限縮使用對象，藥廠得在11月底前完成適應症與說明書變更，加註警語「可能有嚴重心血管不良反應」，否則廢止藥品許可證。

食藥署科長洪國登表示，fenoterol、isoxsuprine及ritodrine都是「短效型乙型受體素類成分藥品」，較嚴重的不良反應包括心率增加、低血鉀、心律不整、肺水腫等。

洪國登表示，台灣過去10多年，共通報23件，經藥品安全評估諮議小組討論，決定限制使用並加註警語。新適用對象和仿單規定，僅適用於「可密切監測」心血管不良反應相關症狀與檢驗數值的「住院懷孕婦女」，目的為預防流產、早產。

洪國登表示，這3款安胎藥成分在國內共有24張藥品許可證，使用量以「ritodrine」居冠。在三者之中用量占九成。根據健保資料，光是ritodrine口服劑型，每年醫師共開出9.8萬張處方，注射劑型較少，一年只有1.1萬張處方。

洪國登表示，在美國，這類成分藥品並未核准用於產科適應症；歐盟該成分只有注射劑型，沒有口服藥；與台灣國情較相近的日本，則是加註警語。

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，台灣政府核准的口服安胎藥就只有這種成份，產科醫師都知道對心血管有刺激性，所以許多醫師甚至更常用一種成份為nifedipine的降血壓藥來安胎，副作用更少。

明明是很適合安胎的藥，現在產科醫師開藥卻只能算「適應症外使用」，因為廠商不願意針對孕婦做臨床試驗並申請擴大適應症，現行法規也不允許醫學會根據真實世界資料提出擴大適應症申請。

黃閔照表示，現代家庭生得少，產婦和醫師雙方對於任何風吹草動都很謹慎，用藥也會比較積極。如果這三種藥的廠商不願意加註警語、退出台灣，其他好的藥不是只能算適應症外使用，就是非常昂貴的自費藥，這樣一來，醫師勢必會遇到很多麻煩。

黃閔照表示，女性願意生孩子已經很不容易了，希望政府部門正視產科安胎長期高度依賴適應症外用藥的問題。醫學會也希望，健保能考慮將價格昂貴但副作用較少的針劑型安胎藥納入給付，讓需要安胎的女性有機會第一線就用到副作用較少的針劑。

醫師 健保 婦產科

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