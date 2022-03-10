救國團號召捐款捐物資 力助烏克蘭難民

根據聯合國近期公布數據，俄烏戰爭爆發以來，已導致超過兩百萬名烏克蘭難民逃離家園，進入鄰近國家避難。救國團葛永光主任今天表示，從新聞畫面看見許多老人、小孩和傷患們行動不便，身心飽受煎熬，國人無不感同身受，加上歐洲疫情仍然持續中，因此救國團決定立即發起義工口罩募集捐贈及青年募款捐贈活動，將愛心與同理心化為實際行動，幫助難民度過艱困。

葛永光主任表示，配合外交部政策並考量難民實際需求，救國團於即日起由總團部社會青年服務處負責，號召各縣市救國團義工，展開口罩募集捐贈烏克蘭難民行動，目前已先緊急聯繫本身開口罩工廠的救國團義工，正積極展開第一波人道救援。

此外，三月份適逢救國團展開各項青年節慶祝活動，葛永光主任也指示總團部學校青年服務處，偕同擔任今年度由大專優秀青年代表組成的青年節籌備委員會，共同號召今年選出的全國各大專校院優秀青年代表，每人捐出新台幣100元，作為陸續購置口罩捐贈之用，以展現台灣青年關懷世界，支持人道救援的熱忱及實踐力。

葛永光主任表示，救國團向以公益服務為宗旨，國內外發生重大災害或災難，救國團都第一時間挺身而出，新冠疫情期間更是率先站在防疫前線，並號召社會大眾捐血及捐贈各類物資，與社會大眾共度危難。烏克蘭無辜人民飽受戰火摧殘，救國團當然也要力挺響應政府號召，希望為烏克蘭難民盡一份心力。