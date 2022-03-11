活到老學到老！臺中市設置29所樂齡學習中心

樂齡學習示範中心以高年級實習生的概念，開設音樂、居家電器等課程。 圖／臺中市政府 提供

臺中市提供長者多元學習管道及就近的學習機會，量身打造55歲以上國民活躍老化的核心課程，其中以運動保健、人際關係與科技運用課程最受歡迎，講師講解手機人像拍攝，由祖父母替孫子攝影、拍照，共創甜蜜回憶。

臺中市政府推廣高齡友善社會，促進銀髮族健康、安全，並提升生活品質。市府著重拓展社區學習據點，提供學習資源，推動「活到老、學到老」的終身學習精神，透過「樂齡核心課程、自主規劃課程、貢獻服務」三大類課程，達到樂活學習，減緩老化目標。

根據統計，運動保健類、人際關係、科技運用於社群活動類、自主規劃興趣等課程深受長者喜歡，例如：樂齡學習示範中心以「高年級實習生」為概念，開設音樂、居家電器等課程，增進男性長者社會參與率，場場報名熱烈。

北屯區樂齡學習中心開辦「手機拍出好風光」，提升對於科技運用的認識，並促進人際互動，祖父、祖母學習接觸三C產品，透過視訊、拍照與錄影方式，增進親子祖孫互動關係。

西屯區樂齡學習中心開辦「代間教育為長輩按摩」。 圖／臺中市政府 提供

各樂齡學習中心開設課程有：粉彩、禪繞、水墨、園藝等，讓參與的學習者成為一位充滿健康活力、獨立自主、積極參與社會的高齡者，有效達到「活躍老化」的教育目標。

因應疫情持續升溫，臺中市29所樂齡學習中心自去年5月13日起，暫停實體課程，市政府配合中央防疫，鼓勵長者停課不停學，部分轉為線上教學方式，繼續提供多元課程。

另，社區大學也因應疫情影響，課程轉型以線上教學方式，持續推動終身學習，落實停課不停學精神。

根據統計，去年共開設樂齡核心、自主規劃及奉獻服務課程等計4468場，計有11萬5130人次參與，成果豐碩。

樂齡學習中心是一處充實自我、拓展人際關係的好地方，並提供臺中市長者更多終身學習的機會，未來將結合更多在地資源，讓臺中市成為高齡友善的學習城市。

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