快訊

桃園觀音上市化學廠大火 6層樓廠房陷火海全面燃燒

活到老學到老！臺中市設置29所樂齡學習中心

文 / 臺中市政府 提供

樂齡學習示範中心以高年級實習生的概念，開設音樂、居家電器等課程。 圖／臺中市政府 提供
樂齡學習示範中心以高年級實習生的概念，開設音樂、居家電器等課程。 圖／臺中市政府 提供

臺中市提供長者多元學習管道及就近的學習機會，量身打造55歲以上國民活躍老化的核心課程，其中以運動保健、人際關係與科技運用課程最受歡迎，講師講解手機人像拍攝，由祖父母替孫子攝影、拍照，共創甜蜜回憶。

臺中市政府推廣高齡友善社會，促進銀髮族健康、安全，並提升生活品質。市府著重拓展社區學習據點，提供學習資源，推動「活到老、學到老」的終身學習精神，透過「樂齡核心課程、自主規劃課程、貢獻服務」三大類課程，達到樂活學習，減緩老化目標。

根據統計，運動保健類、人際關係、科技運用於社群活動類、自主規劃興趣等課程深受長者喜歡，例如：樂齡學習示範中心以「高年級實習生」為概念，開設音樂、居家電器等課程，增進男性長者社會參與率，場場報名熱烈。

北屯區樂齡學習中心開辦「手機拍出好風光」，提升對於科技運用的認識，並促進人際互動，祖父、祖母學習接觸三C產品，透過視訊、拍照與錄影方式，增進親子祖孫互動關係。

西屯區樂齡學習中心開辦「代間教育為長輩按摩」。 圖／臺中市政府 提供
西屯區樂齡學習中心開辦「代間教育為長輩按摩」。 圖／臺中市政府 提供

各樂齡學習中心開設課程有：粉彩、禪繞、水墨、園藝等，讓參與的學習者成為一位充滿健康活力、獨立自主、積極參與社會的高齡者，有效達到「活躍老化」的教育目標。

因應疫情持續升溫，臺中市29所樂齡學習中心自去年5月13日起，暫停實體課程，市政府配合中央防疫，鼓勵長者停課不停學，部分轉為線上教學方式，繼續提供多元課程。

另，社區大學也因應疫情影響，課程轉型以線上教學方式，持續推動終身學習，落實停課不停學精神。

根據統計，去年共開設樂齡核心、自主規劃及奉獻服務課程等計4468場，計有11萬5130人次參與，成果豐碩。

樂齡學習中心是一處充實自我、拓展人際關係的好地方，並提供臺中市長者更多終身學習的機會，未來將結合更多在地資源，讓臺中市成為高齡友善的學習城市。

臺中市政府 廣告

相關新聞

退撫基金管理會 將推動政府撥補退撫基金方案入法

明年七月一日起，初任公教人員適用全新退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員退休撫卹基金管理委員會最新...

性暴力犯罪防制4法 數位女力：非專法執法處理難度高

行政院院會今通過「刑法」、「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案、「性侵害犯罪防治法」及「犯罪被害人保護法」修正草...

【今日精摘】相隔68天又見+0／烏俄外長將會談

•國內今年1月3日首例桃機人員確診事件，每日都有個案新增，直到今天睽違68天，終於再見本土「+0」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土零確診，但希望不要只高興一天，未來要確實將疫情控制住。境外移入82例則是近來最高。

微型二輪電動車納保 移工仲介：需探討移工能否投保

國內「微型電動二輪車」數量攀升卻事故頻傳，行政院今拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」修正草案，未來須全數納入強制汽車責...

【重磅快評】老母雞強迫下蛋 熬成陳吉仲的心靈雞湯

農委會主委陳吉仲昨天在立法院再度保證3月中下旬解決缺蛋危機。雖然陳吉仲「不缺蛋」的保證，和經濟部長王美花「不缺電」的保證...

救國團號召捐款捐物資 力助烏克蘭難民

根據聯合國近期公布數據，俄烏戰爭爆發以來，已導致超過兩百萬名烏克蘭難民逃離家園，進入鄰近國家避難。救國團葛永光主任今天表示，從新聞畫面看見許多老人、小孩和傷患們行動不便，身心飽受煎熬，國人無不感同身受，加上歐洲疫情仍然持續中，因此救國團決定立即發起義工口罩募集捐贈及青年募款捐贈活動，將愛心與同理心化為實際行動，幫助難民度過艱困。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。