陳時中再溝通部分負擔 兩時段大醫院急診輕症擬不加收

部分負擔調整定案進入最後階段，衛福部長陳時中九日晚間與健保會付費者代表會面，會議聚焦保護邊緣戶及弱勢族群，談到醫學中心、區域醫院急診輕症加收部分負擔，同時也應保障邊緣戶就醫權益。衛福部表達，考慮在夜間或假日無門診時段不加收輕症患者診部份負擔，邊緣戶的醫療補助也考慮從菸捐等挹注。

九日晚間陳時中與付費者代表會面，19名代表有17人出席。「會面氣氛十分輕鬆，可以感受到陳時中對健保制度很有使命感，他願意改革，因此傾聽各方意見。」不位付費者代表透露，但具體部分負擔調整方案仍將交由衛福部決定，預計本月定案。

部分負擔調整將直接影響民眾的荷包，會議聚焦不符合低收、中低收條件的邊緣戶，如何不影響其就醫權益。陳時中透露，考慮從菸品健康捐或是其他財源，撥一部分款項支應，確保經濟弱勢不受影響。但也有代表提出，目前私菸及電子煙等因素，菸捐收入逐年降低，要如何補貼，衛福部應多做考量。

至於，健保會日前提到，依健保法規定，政府每年度負擔總經費，過去將社會福利政策7項補助計入，導致每年度保險經費扣除法定收入後金額的36％，實質負擔不足。陳時中也透露，將會想辦爭取補足。