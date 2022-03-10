臺中市3校連3年獲體育績優 推動學校體育有成

臺中市積極推動學校體育，成果顯著。 圖／臺中市政府 提供

臺中市長盧秀燕積極扎根學校體育、全力推動精進體育班制度，教育局於110年獲選為教育部學校體育傳炬獎「績優機關」，大甲、惠文高中及清水國中連3年獲中央評選為體育績優學校，各校獲體育署頒發150萬元獎金，首次參選的潭秀國中也上榜為績優學校，大放光彩。

教育局表示，市府全力推動體育相關各項政策，臺中各校體育班學生表現也越來越出色，110年全中運首次以非主辦縣市囊括金牌數及獎牌數全國第一名。另最近體育署公布111年「高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫」績效優良學校名單，共26校獲評績優，教育局推薦的大甲高中、惠文高中、清水國中及潭秀國中體育班上榜，辦學績效有目共睹。

大甲、惠文高中及清水國中連3年獲中央評選為體育績優學校。 圖／臺中市政府 提供

教育局長楊振昇指出，大甲高中積極培育田徑、自由車及手球等選手，除於國內大型賽會及錦標賽獲獎無數，更屢次入選國家代表隊為國爭光，校方也積極充實校內場地設備與運動傷害防護措施。

惠文高中為臺中田徑、足球及輕艇類重點發展學校，除提供機會協助國中學生繼續升學就讀，體育班學科教師更自編運動特色教材、重視學生課業要求，另設有體育班名人堂鼓勵學生見賢思齊，積極塑造學術並重的優質人文風氣。

清水國中多年來發展田徑、自由車及曲棍球等運動種類，積極培育選手競技能力、爭取競賽績效的同時，也針對體育班學生學業輔導、生活輔導及升學職涯發展訂定辦法並落實執行，配合學生個人資料的完整建置，協助學生多元發展。

潭秀國中首次參選也上榜為績優學校。 圖／臺中市政府 提供

首次獲選的潭秀國中發展排球及足球種類，於全國聯賽及各項錦標賽均有穩定績效，聘有多位編制內專任運動教練擔任訓練人力，長期致力於運動選手培育，另落實生活、升學輔導及生涯發展職能探索教育，協助學生兼顧學業與訓練成效。

楊振昇表示，市府將持續以基層教練及學校的需求為基礎，落實課程規劃、建置學生資料、聘任專業訓練人力及建立運動防護系統，培植更多基層優秀選手，讓更多運動績優學生順利根留臺中。

臺中市政府 廣告