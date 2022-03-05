中央函示禁福食違憲 彰化學校午餐換約急踩煞車

中央認為地方政府自治條例禁止「福食」涉及違憲，彰化縣政府將依全縣最高民意機關縣議員的意見作為修改依據，但學校外訂餐盒和食材的定型化契約本來要增訂禁核食條款，但換約緊急煞車，改為100%查核學校午餐食材，加強稽查食品和食材的原產地標示。

中央函告台北市等5個直轄市政府，食安自治條例禁止核食規定已違憲，相關條文無效或不予核定，食藥署也明講，食品業者若因「食安自治條例」遭地方政府開罰，中央支持業者提告。彰化縣政府2017年3月8日公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」，3月10日起生效，修法重點包括禁止含瘦肉精豬肉及其製品、核災區受輻射汙染食品進入本縣販賣，及含糖飲料禁止進入校園供應予學生的三大規範。

縣長王惠美今天表示，縣政府會為民眾的食品安全把關，當初修訂後的彰化縣食安自治條例是由縣議會討論通過後施行，如今中央認為縣市食安自治條例禁福食違憲，彰化縣食安自治條例要怎麼做，縣政府聽從縣議會的指示。

彰化縣議會最大黨團-國民黨黨團書記縣議員劉淑芳指出，當時縣政府修訂食安自治條例提報中央核備「被打槍」，不予核備，但中央還沒開放核食，彰化縣食品自治條例依地方自治精神照做。

「狗吠火車嘸路用。」劉淑芳說，縣議會通過禁止核食有什麼用？中央要開放就開放，聲稱制訂嚴格抽驗措施等於是「放屁安狗心」，開放進口後，地方擋都擋不住，又中央三令五申說食安自治條例禁核食是違憲，母法法律效力凌駕子法，地方政府和民意機關只有無奈「依法行事」，但國民黨還是會請縣政府想辦法把關。

寒假期間，縣立學校接到縣政府通知，學校午餐食材和外訂餐盒的定型化契約將增加禁福食條款，待完成修改新契約，學校與便當工廠（或食材供應商）進行換約。中央公開宣布開放「福食」，學校換約臨時喊停，本學年沿用原有採購午餐的定型化契約。

縣政府表示，將從強化管理進口日本食品的業者、查驗日本食品的能量倍增、

100%查核學校午餐食材、加強稽查原產地標示、輔導業者設專區和清楚標這五大面向，依法管理彰化縣內的食材與食品販售，防止危害健康的食品食材流入市面與校園，教育處已聯繫各縣市政府教育處，了解學校午餐契約內容，彙整後作為調整彰化縣外訂餐盒和採買午餐食材定型化契約的參考。