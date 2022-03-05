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現場直擊／疑淤泥影響 大潭藻礁柴山多杯孔珊瑚銳減

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（白衣者）認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（白衣者）認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影

中油第三天然氣接收站外推方案日前進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政今天再邀媒體到大潭藻礁觀察生態，直指去年9月不明淤泥嚴重影響環境，柴山多杯孔珊瑚數量銳減，懷疑是三接外推工程填海用料外流導致，但苦無證據，只能再次呼籲政府重視。

潘忠政表示，地方為了觀察柴山多杯孔珊瑚生長情形，在大潭藻礁設有數十個監測點，雖然每年數量會因為氣候環境關係有所增減，但差距不會太大。G2區原先有10多處可以觀察珊瑚，但如今只剩4處能發現珊瑚蹤影。

潘忠政指出，除了珊瑚蹤影銳減，沿岸也有不少珊瑚屍體，且屍體多為一片片分布，與以往自然死亡時細碎顆粒形狀有別，所以懷疑人為因素導致珊瑚，最有可能的原因就是去年9月淤泥覆蓋大面積海域，導致珊瑚無法呼吸死亡。

潘忠政懷疑淤泥來源與三接天然氣外推管線工程有關，懷疑施作橋墩時，填海用的沈箱用料有泥沙，而沈箱未完全密封，導致細泥溢流，釀淤泥事件。不過，潘也強調一切只是推測，還沒有找到具體證據。

大潭藻礁目前仍可見到大片珊瑚藻，越靠近外海，顏色越趨近粉紅色，除了柴山多杯孔珊瑚，還可以看到海葵、珠螺、兇猛酋婦蟹等生物，今早也有不少家長帶著小孩觀察自然生態。而沿海因為有午魚、金目鱸魚等魚群活動，這裡也是不少釣客喜愛的釣點。

潘忠政說，三接工程勢必對環境會造成影響，但希望政府能將影響降到最小。另外，鑑於最近國際局勢及國內天然資源情形，也希望政府再評估對天然氣發電的依賴性。

大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（左）認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影
大潭藻礁G2區的柴山多杯孔珊瑚數量銳減，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（左）認為與去年9月淤泥覆蓋事件有關，懷疑是大潭電廠三接工程填海沉箱用料外溢，但無證據。記者陳俊智/攝影

珊瑚 大潭藻礁 潘忠政

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