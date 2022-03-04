俄烏戰爭衝擊物價？ 蘇貞昌：受到波動是一定的

民進黨立委江永昌今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，俄烏戰爭恐衝擊原物料、能源供應，造成物價上漲，政府是否有因應措施。蘇貞昌回應，受疫情、國際流通運送、戰爭影響，物資受到波動是一定的，若說不會漲或不會跌，都不符合事實，政府會盡力不讓民眾受到衝擊。

江永昌指出，面對物價上漲，政府雖然推出大宗物資減免貨物稅、關稅與營業稅的措施，但是政府卻沒有任何機制檢討相關措施是否真的能夠達到穩定物價的效果。雖然主計總處與央行都主張今年的物價漲幅會趨於穩定，可是相關數據都是在俄烏戰爭爆發前所做。

江永昌舉例，在烏俄戰爭前，小麥一年來的漲幅大約是20%左右，但是以今天的現貨價格來看，小麥一年來的漲幅已經高達106%。除了小麥之外，烏克蘭是我國粗製葵花油最大來源國，占比高達9成；在戰爭爆發後，烏克蘭的產能勢必受到影響、也可能導致國內葵花油的價格上漲，影響民眾生計。

江永昌表示，主計總處跟央行勢必得重新做物價漲幅推估、將戰爭因素納入考量。江永昌並要求行政院必須提出具體方案，檢討各項穩定物價措施成效，將戰爭因素納入考量，針對未來物價可能走向提出具體應對措施。

農委會主委陳吉仲表示，黃豆跟玉米因俄烏戰爭，短期現貨價格會漲，但在期貨上，業者是看長期狀況，如果會下跌，其實現在就可以開始預訂，確保黃豆、玉米等所需飼料，未來半年絕對都沒問題，且不只量沒問題，國內也有庫存，最重要的還有營業稅減免，當飼料成本穩定，飲食、餐飲部分就會相對穩定。

對於過年期間，經濟部協調很多業者在春節凍漲或全年不漲，是用什麼方法讓企業答應；經濟部長王美花說，有些企業認為這樣的宣示，對市場吸引力有幫助，且國產肉品及蔬果價格相對穩定，因此願意做相關承諾，沒有什麼對價關係。