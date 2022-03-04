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台日簽署食安合作備忘錄 每6個月開會交流

中央社 / 台北4日電
吳秀梅說，為確保食品進出口通關順利及食品安全，台日未來將各自設置聯繫窗口，且原則上每6個月定期開會。圖／聯合報系資料照
吳秀梅說，為確保食品進出口通關順利及食品安全，台日未來將各自設置聯繫窗口，且原則上每6個月定期開會。圖／聯合報系資料照

台灣與日本今天簽署食品安全合作及促進食品進出口備忘錄，未來每6個月將定期開會交流。衛福部食藥署長吳秀梅說，將有助於食安與食品進出口訊息共享，創造雙贏。

衛生福利部食品藥物管理署發布新聞稿，說明台灣日本關係協會及日本台灣交流協會簽署「關於台日間食品安全合作及促進食品進出口備忘錄」，以推動台日間食品安全相關合作，以及促進食品進出口順利進行。

日本福島5縣食品解禁，於2月21日公告可開放進口，日本食品安全與食品進口狀況備受外界關注。吳秀梅今天接受媒體電話聯訪表示，日本食品管制措施將持續檢討，而台日雙方簽署備忘錄，則可互享食安與進出口相關訊息。

衛福部指出，兩協會將在有關機關同意下，交換法規資訊、進出口食品資訊、食品標示規定、進出口通關程序及檢查等情形的資訊，並合作舉辦為促進有關食品安全的活動。

吳秀梅說，為確保食品進出口通關順利及食品安全，台日未來將各自設置聯繫窗口，且原則上每6個月定期開會，目前規劃以視訊方式進行，確保雙方採取與世界貿易組織（WTO）相關規則一致，符合科學根據的食品安全相關措施。

衛福部指出，雙方認為在台灣及日本的相關法規範圍內，加強食品安全合作，將有助於台日經貿關係進一步深化，促進雙方相互瞭解。

衛福部表示，簽署備忘錄後，台日雙方在既有食品安全基礎上能進一步交流，將可創造互利雙贏合作關係。

食品安全 衛福部 福島

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