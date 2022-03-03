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影／烏克蘭留學生今日返台 感謝各駐外單位協助

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
4名在烏克蘭留學的台灣學子今天安全返台，其中一名張姓學生透過手機影片，感謝協助他們返台的駐外單位。記者黃仲明／攝影
4名在烏克蘭留學的台灣學子今天安全返台，其中一名張姓學生透過手機影片，感謝協助他們返台的駐外單位。記者黃仲明／攝影

俄烏戰爭持續延燒，今天下午5點16分，10名旅居烏克蘭的台人、留學生搭乘土耳其航空TK-24航班安全抵達桃園國際機場。今天返台的4名留學生中，一名張姓學生透過手機影片，感謝一路以來協助他們返台的單位，並透露希望能夠再回到烏克蘭完成學業。

今天返台的10名旅居烏克蘭台人與留學生，日前因無PCR核酸檢測證明，既使出示免PCR切結書仍無法辦理登機手續，後續經移民署協調、聯繫航空公司，已由航空公司核發同意搭載證明。

張姓學生表示，感謝外貿協會，駐俄羅斯代表處、教育處，駐波蘭代表處、教育處，駐土耳其代表處等單位協助，一路從烏克蘭到波蘭，再從波蘭到土耳其，在回來的過程中雖然有許多的事情不如人意，遇到很多不可抗的因素，不過整體還是非常感謝。

他也提到在遇到緊急情況時，這些單位都會在第一時間，甚至是半夜、凌晨即時提供協助。至於烏克蘭當地目前的情況，他直言並不清楚，但希望能盡快平靜下來，他也能繼續學業，在此代表4名留學生感謝各界對他們伸出援手、關心他們的人，也期待回到台灣的日子。

俄烏戰爭

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