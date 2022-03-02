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福島食品抽驗率遭質疑 陳時中：要有合理比例

中央社 / 台北2日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

日本福島5縣食品開放進口，但逐批檢驗抽驗率遭外界質疑，衛生福利部長陳時中今天回應，逐批檢驗抽樣到食品必須拆封，等同報銷、提高成本，故抽件要有合理比例。

外界關注日本福島5縣食品開放進口，時代力量立委陳椒華今天舉行記者會，提及衛福部聲稱福島5縣食品100%逐批檢驗，但單批進口貨物可能高達上萬件，實際執行層面上，取樣送驗的件數可能偏低；若進口件數超過3000件，按照查驗作業要點，抽驗樣本數可能僅為15件。

陳時中在今天中央流行疫情指揮中心記者會上被問及此事，他回應，逐批檢驗是每批進口食品都要抽驗，但抽樣的件數會依照一定比例。

陳時中舉例，若進口1批食品共有10包，依規定要抽樣1包拆封檢驗，這1包就等同報銷，對業者而言，成本就多1成，浪費程度高。

陳時中說，抽件數量長期根據經驗法則、統計情況與相關風險訂定，不會所有食品都拆封取出檢驗，如此一來全部的貨品就報銷，故還是要有合理的抽件比例。

陳時中 福島 抽驗

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