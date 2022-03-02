陳椒華揭福食檢驗4大漏洞 採樣比例恐不到0.5%

日本福島五縣食品解禁，時代力量立委陳椒華今舉行記者會，揭露現行抽驗機制4大漏洞，包括檢驗樣本件數過低、水分遮蔽輻射、無鍶90檢測、洗產地等，其中單批貨物採樣比例可能不到0.5%。陳椒華並批評，政府「三原則」、「三配套」、「比國際更嚴格」的說法，恐怕是「說的比唱的好聽」。

陳椒華指出，衛福部稱福食100%逐批抽驗，但若件數超過3千件，按查驗作業要點，抽驗樣本數可能僅為15件，如單批貨物3500件、5000件或7000件，換算下來採樣比例分別為0.4%、0.3%及0.2%，「取樣數實在是太少！」而根據食藥署提供的日本輸入食品報驗批數及輻射檢測數統計，雖進口日本食品批數、重量均大增，但輻射檢測批數並未增加，檢測輻射比率則是大幅下降一半，「抽驗批數和比率愈來愈寬鬆」。

陳椒華也提到，水產品未經脫水、乾燥、磨粉等程序，實際檢測值可能偏低，福島縣農業中心討論檢驗方法的資料中可發現，食品檢驗若完全採用生的樣本，會造成水分遮蔽輻射及稀釋放射性物質實際含量；她並建議，我國進口福島水產品應比照南韓加驗鍶90，因鍶90的半衰期長、危害性高，一旦被吸收，會累積在骨骼中，恐增加白血病及骨癌的風險。

此外，陳椒華表示，產地證明無法遏止「洗產地」、「改標」問題，福島的草莓或水蜜桃，送到東京的工廠作成果醬，產地標示可能就會變成東京，而非原料產地，故原料產地標示應確實，保障消費者在資訊透明下做出選擇。

校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳表示，我國食安管理缺乏可召公信的中立機構，政府應早點成立如歐盟ECFA之獨立、透明的食安風險研究中心。媽媽監督核電廠聯盟特約撰述宋瑞文表示，根據學者或研究員分析，白血病等血液疾病的數據，在核災後惡化，有受到鍶影響的可能，又有大學在高汙染區牛隻牙齒裡驗出鍶，令人無法放心現行檢驗標準。

今日記者會中，把關福食進口的原能會、食藥署皆未派人出席，陳椒華批評，行政單位將與她的辦公室討論未定案且與事實不符的資訊，傳給執政黨立委，讓該立委以不實資訊發文，現在行政單位不敢出席記者會，又拒絕立委考察，根本是不願受監督，又放任假消息流傳。