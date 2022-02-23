衛福部研擬醫療機構設置規範 基層醫療協會：強人所難

台灣步入高齡化社會，為促進行動不便的年長者或殘障人士到基層診所就醫的便利性，衛福部兩個月前預告「醫療機構設置規範」，要求基層診所依樓地板面積不同，設置不同規範的無障礙空間，範圍包括通道、廁所、結帳櫃檯及服務台。但基層醫療協會強力反對，原因是基層診所開業地點多為租賃使用，若租約到期房東不續約被迫遷時，原既有診所視同新開業診所，將受新設置標準規範，對基層診所影響非常巨大。

「衛福部強制設置友善及無障礙設施，對基層診所影響非常巨大。」基層醫療協會理事長林應然說，並非「不溯既往」就不影響，如果診所要變更名稱、住址、改變科別等，就會當作是新設診所，必須強制設定友善通道及殘障廁所的影響。

林應然說，基層診所使用的處所，很多是租來了，可能原本就沒有廁所，或因空間狹小無法增設廁所，若是用獎勵、鼓勵的性質，大家都可以接受，「可以設置的診所一定都會設置」，也不會故意刁難，像他開業的診所就有坐式馬桶與扶手，但衛福部卻是強制基層診所都要設置「友善廁所」，這是「不合理的」，如果可以強制診所設置，那其他如小吃店等為何不強制設置。

林應然說，未來一旦老舊社區診所凋零後，當受限於硬體規定，也難以再設立新診所，將使醫療資源不均狀況，更加雪上加霜，民眾就醫可近性必然大受影響，也與分級醫療的國家政策背道而馳。

此外，將與醫療品質毫無相干的「廁所」納入診所設置標準，徒生爭議，更是令人費解。林應然說，政府過於強調硬體設施，卻忽略人文關懷，實為本末倒置。政策的推行應兼顧理想與現實，需要是真正可行，而非強人所難的規定，甚至引發對立導致社會不安。

基層診所設定的目的是讓各方人士可以前來看病，並非到診所來上廁所。林應然說，希望政府是用鼓勵及獎勵的方式，代替強制性的規定，以免新診所開設發生困難，降低優秀年輕醫師投入基層醫療服務的意願，影響全民的就醫權益。

林應然指出，設置殘障廁所應是政府責任，而不應該獨獨制定規範，由基層診所負責，希望殘障人士可以了解這一點，基層診所當然希望為殘障人士看病，提供各種醫療服務，但不希望政府以強制方式，要求基層診所設置殘障通道及廁所。

林應然說，基層診所醫師為行動不方便的長者、殘障人士，常提供居家醫療、視訊診療、送藥到府等服務，但如今卻癥結在廁所的硬體設備，對軟體服務漠不關心，如此對基層診所予取予求是不對的。