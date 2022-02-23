24期疫苗今起預約 莫德納還有110萬劑可約
第24期疫苗今天上午開放預約，本次提供165萬劑疫苗，其中AZ1.6萬劑、BNT36萬劑、莫德納120萬劑、高端7.2萬劑。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天下午一時，整體已預約14萬6320劑，預約率為8.8%，其中以莫德納預約數量最多，已預約9萬344劑，還剩110萬956劑可預約。
根據統計，截至目前莫德納已預約9萬344劑、預約率7.47％；BNT疫苗已預約5萬9445劑、預約率13.98％；高端疫苗已預約4582劑、預約率6.33％、AZ疫苗則已預約450劑、預約率2.71%。
本次預約分流時程以55歲以上優先，今天上午10時起預約、38歲以上自中午12時起預約。莊人祥表示，現在四個疫苗都很充沛，只要符合資格都還可以預約，預約時間至2月25日中午12時。
疫情快報
▪【疫情專題】2月23日增2例本土、54例境外、0死
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言