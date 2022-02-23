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本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

24期疫苗今起預約 莫德納還有110萬劑可約

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

第24期疫苗今天上午開放預約，本次提供165萬劑疫苗，其中AZ1.6萬劑、BNT36萬劑、莫德納120萬劑、高端7.2萬劑。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天下午一時，整體已預約14萬6320劑，預約率為8.8%，其中以莫德納預約數量最多，已預約9萬344劑，還剩110萬956劑可預約。

根據統計，截至目前莫德納已預約9萬344劑、預約率7.47％；BNT疫苗已預約5萬9445劑、預約率13.98％；高端疫苗已預約4582劑、預約率6.33％、AZ疫苗則已預約450劑、預約率2.71%。

本次預約分流時程以55歲以上優先，今天上午10時起預約、38歲以上自中午12時起預約。莊人祥表示，現在四個疫苗都很充沛，只要符合資格都還可以預約，預約時間至2月25日中午12時。

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