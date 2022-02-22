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基層診所友善廁所風暴 醫事司：盡力溝通、協調

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導

衛福部日前公告「醫療機構設置標準修正草案規範」，針對新設置的醫療機構於通道、廁所、結帳櫃檯及服務台，應依樓地板面積不同，設置友善空間，但基層醫療院所醫師卻表達不滿，認為怎可透過公權力要求私人領域廁所規格，如果執意上路，將抗爭到底。

醫事司長劉越萍說，最新修正醫療機構設置標準主因是台灣步入高齡化社會，新設置醫療機構對於行動不方便的長者，於使用設計上應有一些考量，進而規範通道、廁所、結帳櫃檯與服務台等處應增設「友善空間」，如樓地板面積一千坪以上的醫療機構設置應符合無障礙設施設計，但在廁所方面，醫界及身障團體仍有許多不同意見。

劉越萍表示，目前預告草案已是醫界及身障團體認為，這是可以一起推動的方向，希望大家一起往前走，現已請醫師公會全聯會收集醫界意見，並於三月八日及十日分別邀請醫師公會全聯會、民間身障團體等進行研議，將盡力溝通、協調，希望大家可以達到共識，如果協商一切順利，三月底再讓雙方共同討論，希望可以再出一個雙方都可以接受的新預告版本。

劉越萍表示，醫界認為，就醫民眾年齡也逐年增長，在設施改善應要有回應，但可能無法一步到位，因有些規範就是做不到，不過，她仍希望可以往前邁進，但要視協商情形，而不論能否達成共識，都會尊重結果。

至於，有基層診所醫師反應，當醫師年事已高須由新的負責人接手診所，如此是否為新設診所，而無法達到設置要求。劉越萍說，這須視診所變更的情形，只是單純更換負責人，這方面不受限制。

醫師 身障

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