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強設友善廁所引爆基層診所怒火 五千多名醫師聯署反對

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導

受疫情影響，近兩年來，已有兩三百家診所停業關門，不過，衛福部兩個月前預告「醫療機構設置規範」，新制一旦上路，恐嚴重威脅基層診所生存空間。規範強制要求診所設置友善廁所，基層醫療協會常務理事沈高輝醫師說，「屆時許多診所可能因為卡在廁所問題，而無法開業。」，醫師團體將為了廁所問題與衛福部打官司。

談及「醫療機構設置規範」修正由來，復健科醫學會理事長李紹誠表示，監察院因眾多醫療院所缺乏無障礙設施、空間，糾舉衛福部，為此，醫事司著手修法，西醫、中醫、牙醫等新設立基層診所都需設置無障礙通道及廁所。

衛福部於去年十二月二十日預告該項草案，立委吳玉琴近日要求衛福部，為了身障人士與年長者就醫需求，應讓「醫療機構設置規範」及早上路，不僅新診所必須符合規定，現有診所如更換地址、負責人，也必須符合新規範。                      

沈高輝表示，該預告草案內容引起基層診所大反彈，醫師並不反對無障礙通道，但對於設置友善廁所、無障礙廁所，則認為政府強人所難，怎可透過公權力來強制要求私人場域更改廁所環境。

該修正草案規定，三百平方公尺（九十坪）以下的新設立診所需設置相關無障礙通道及友善廁所。李紹誠表示，看似只有新診所必須如此，但依照現行規定，只要更換地址、負責人，就屬於新診所，影響層面不小。  

為此，基層醫療協會於一月二十七日發動連署，短短三天內就有五千多名醫師參與簽署，希望衛福部收回成命，不要強制要求醫療院所均需設置無障礙廁所，這在實施上確實有所困難。

如衛福部硬推「醫療機構設置規範」，沈高輝表示，基層診所家數將逐漸變少，衝擊程度恐遠超過新冠疫情。再者，部分房東還可能吃定診所，調高租金，屆時診所為求生存，只好調漲掛號費。

沈高輝說，「如果愈來愈多診所卡在無障礙廁所上，而無法開業，或必須歇業，這將是台灣醫療史上最荒謬的一頁。」

要是衛福部一意孤行，執意推動此法案，基於憲法的平等權，以及影響醫師的工作權，眾多醫師將挺身而出，與衛福部打官司，捍衛自身權利。

衛福部 醫師

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