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醫院無障礙空間惹議 身障團體籲醫界體諒出入不便之苦

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

近日衛福部預告「醫療機構設置規法」，規範未來新設診所需設置無障礙友善廁所，引發基層醫界反彈，認為要求過於嚴苛。身障團體表示，該項政策站在保障民眾立場，期待衛福部積極輔導基層，增加溝通、觀摩成功案例作法，避免醫界誤解身障團體，導致互不理解。

立委吳玉琴表示，身障團體提出無障礙空間訴求「已十多年」，但基層診所不動如山，隨高齡化社會來臨，預估民國一一四年我國將有百分之二十人口為高齡者，等於五分之一為老年人，現階段要求是「新設診所」需營造無障礙空間，也符合高齡友善就醫環境。

吳玉琴說，未來新制要求新設診所規範「分成三級」，包括三百平方公分以下、三百至一千以及一千平方公分以上。三百平方公分（約九十坪）以下診所，須設有坐式馬桶、兩側有扶手，無障礙通道需九十公分，階梯未達三十五公分可用活動式斜坡做替代，超過三十公分則需用升降梯。

介於三百至一千平方公尺的醫療院所，無障礙廁所需有一百二十平方公分的迴轉空間，吳玉琴說，相較營建署規定無障礙廁所需一百五十平方公分迴轉空間，此版本並非最嚴格、也容易達成，基層診所出現反彈聲音，很可能是誤解身障團體訴求。

身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，無障礙設施普及化是國家進步重要指標，無論障礙者、像長者都可使用，時常發生坐輪椅長輩進不去診所，除了外勞，連醫護都來幫忙扛輪椅。對身障者來說，可以進得去診所、店家、減少騎樓高低差等，是最基本的訴求。

林君潔認為，無障礙就像公共安全，沒有規畫好民眾就容易跌倒、走路不方便，新制並非要求所有診所都依照同樣條件，而是依照不同條件、面積或空間來分級規範，若有困難也有替代方案，呼籲衛福部可編列經費，協助其他醫療院所進行改善，希望醫界能理解無障礙對於身障者的重要性，而非拒絕或放棄調整。

身障者 衛福部

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