「國安危機」聲量狂漲！網熱議「少子化」十大相關議題

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文/葛緯詩

不敵少子化，又有大專院校停招！教育部決議111學年（9月）起，嘉義私立大同技術學院停招，成為全國第4所全面停招學校。台灣連續兩年人口負成長，少子化問題日趨嚴重，不僅影響到大專院校招生，更淪為國安危機，各界也高度關注政府如何解決問題，成為網路熱門討論話題。談到少子化，不少年輕人都心有戚戚焉，許多人面對長輩的詢問「為何不生」，恐怕心中也是百般無奈，答案不盡相同，不過不少人認為是高房價、低薪壓得年輕人喘不過來，擔心經濟能力有限無法生育下一代，面對出生率不斷創新低，討論「少子化」話題時，網友最關心的相關議題又是什麼？

「高房價」成不想生小孩關鍵原因第1名！物價飛漲、低薪也上榜



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一年（2021/02/18~2022/02/17）網友在談論到「少子化」時，同時也會提到的相關議題中，網路聲量最高的是高房價，共計9萬2733筆。對於現代人普遍選擇不婚不生，網友將元凶指向台灣居高不下的房價，認為年輕人買不起房，才是大家不敢生的主要原因，除了期待政府能祭出打房鐵腕，遏止投資客炒房的歪風，少子化講了這麼多年，房價什麼時候會跟著下跌，也是大家熱烈討論的話題。其次，低薪則排在第二名，網路聲量4萬9420筆，面對通貨膨脹巨獸來襲，什麼都漲，卻只有薪水幾乎凍漲，擔心養小孩帶來的經濟壓力難以負擔，讓網友乾脆決定不要生，留言「薪水不高真的不敢生」。

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政府狂撒錢推育兒補助 聲量不及高房價、低薪討論

此外，針對少子化問題，政府近年來力推一系列育兒津貼政策，就是希望降低養小孩的負擔，提高大家生小孩的意願，不過，討論聲量還是遠遠不及高房價、低薪，網友也不太看好補助能有助改變年輕人願意生的想法，留言「不想生的不會因為育兒補助津貼，就會大幅提高生小孩意願只擔」、「房價才是重點，補個幾千元有什麼用」。

除了經濟因素的話題上榜之外，「少子化」議題中也帶動網路用語「躺平族」的快速流行。面對少子化問題日趨嚴重，也有一群人顯得無感，寧願不婚不生、放棄努力，選擇當自己生活過的舒服就好的躺平族。其他像是擔憂老了會沒人養，少子化造成勞動市場人力短缺、移工需求增加等等，也都上榜。另外，為了照顧不孕夫妻，政府近年來針對試管嬰兒、凍卵都有相關補助，但僅限於醫師診斷的不孕夫妻，因此，雖然不少人力挺該項政策，近期帶來一波聲量討論，許多因此受惠的不孕夫妻也大力支持，但在少子化議題中，討論聲量實際上並不高。如何解決國安層級的少子化問題，從網路聲量來看，改善民眾最有感的高房價、低薪問題，或許還是最有效的辦法。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年2月18日至2022年2月17日。