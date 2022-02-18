抗瘧之父連日清去世 農委會呈請總統頒發褒揚令

有「台灣抗瘧之父」之稱的連日清，於2月16日去世，享耆壽96歲。連日清長年研究熱帶傳染病，學界感到不捨，農委會主委陳吉仲今天說，會呈請總統蔡英文頒發褒揚令。

連日清出生於1927年，當時台灣是日本殖民統治時代，他在台北帝國大學熱帶醫學所打工時，獲得學者大森南三郎鼓勵，開始接觸熱帶傳染病研究工作，二戰結束後在台灣省立師範學院英語系取得學士學位。

之後幾經輾轉，連日清進入台灣省瘧疾研究所，致力於防瘧工作，在眾人努力下，成功讓台灣根除瘧疾。連日清後來將目光轉向登革熱，持續研究病媒蚊，他也多次獲外交部邀請，前往友邦協助防疫，70、80多歲仍多次前往聖多美普林西比，幫助訓練當地公衛人員和建立疫調制度，因而獲頒特種外交獎章。

台灣昆蟲學會臉書於17日發文指出，連日清於16日晚間去世，「一代大師的殞落，台灣昆蟲學會與昆蟲界晚進後輩們深感不捨與哀悼」。同時也呼籲學界承襲連日清的堅持與研究精神。

陳吉仲今天表示，感念連日清對昆蟲的研究，協助台灣及世界各國病蟲害防治作為，農委會近日將簽文呈請總統頒發褒揚令。