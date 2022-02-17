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影／明霸克露橋「出土」 鋼便橋拚打「一場漂亮敗仗」

聯合報 / 記者游昌樺／專題即時報導
高雄桃源區明霸克露橋去年被沖垮，工程人員歷經數月努力，在涵管便道上游，搭出一座約一百公尺的短期鋼便橋供居民通行。記者游昌樺／攝影
高雄桃源區明霸克露橋去年被沖垮，工程人員歷經數月努力，在涵管便道上游，搭出一座約一百公尺的短期鋼便橋供居民通行。記者游昌樺／攝影

去年八月，南橫公路上的明霸克露橋遭埋，因玉穗溪土石流沖刷，導致部分面板及前端引道流失。經過半年的搶修與建造，終於在目前的涵管便道上游，搭出一座約一百公尺的短期鋼便橋，提升抗洪能力。此外，工程單位也意外挖出被掩埋的明霸克露橋，首度獨家曝光在鏡頭前。

山河動人系列報導第四集「從土煉鋼」，聯合報記者再度深入南橫公路，持續記錄極端氣候災害下，受創的山谷與河川如何復原？以及當地工作人員的辛勞。

新成的鋼便橋，抗洪能力足夠嗎？包括工程主事者的思維，也在一次次的豪雨沖刷與土石堆積下，產生劇烈變化。要藉由建橋來證明存在意義的初衷，逐漸敗退，只能持續因應氣候壓力、工程能力調整。最後審視道路與環境的關係之後，領悟「要打一場漂亮的敗仗」，甚至是「犧牲」的概念，都是與不穩定的環境共存，需要認知的巨大難題。

這場斷橋事件，對工程與自然環境、居民生存的意涵，又啟發甚麼樣的想像？跟著鏡頭深入南橫山區，了解如何「以土煉鋼」。

新建鋼便橋長約一百公尺，但高度驚人，站在「長高」的玉穗溪上，海拔遠比之前的明霸克露橋再高出約廿公尺，等於將近六層樓高。這座鋼便橋得來不易，材料是蒐集南迴公路一部份的材料，匯集公路總局甲仙段及施工人員的心血；也因為在高山趕工，施工人員得趕在汛期來臨前，搶先在豪雨前搭建完畢。

除了架高搭橋，工程人員也往下挖掘土石，明霸克露橋意外「出土」，舊橋跟鋼便橋的高低落差達十八公尺，將近六層樓的高度，讓人見識到世界級水文地質複雜區荖濃溪流域的恐怖之處。

他們也憂心，去年玉穗山崩塌後，中上游還未衝出的數百萬方砂石，只要雨勢大一點，都可能會再度衝出。甲仙工務段長陳正偉與土木工程學系教授林呈討論過後，決定在鋼便橋的前端河域，採土石培厚工法；未來如果玉穗溪再度爆發土石流，可以先擋住大塊土石，小砂石往下流動時，可降低對橋的衝擊。

「當初挖土石用意是要找落水失蹤的桃源區代表謝宜真，現在橋挖出來了，鋼便橋也做好，但還是沒找到，總覺得事情還是沒做完」，甲仙工務段長陳正偉遺憾地說。

經歷橋斷、搶修和現在完工的鋼便橋，也改變了陳正偉的想法。斷橋之時「想盡辦法把它清出來，要用橋來證明存在的意義」，但現在他認為「我可以被你（自然）打敗，但是我知道我輸在哪裡」。陳正偉表示，即使且戰且走，也要盡力降低傷亡，替居民找出一條新的出路。

山河動人系列報導從斷橋事件發生開始記錄並持續追蹤，各則分成政策調整、居民生存、崩塌發生成因、以及工程人員奮戰多年的角度，企圖讓民眾理解氣候變遷議題與民眾密不可分。

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明霸克露橋 南橫 斷橋

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