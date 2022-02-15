百億身家不愛高檔料理 林崑海最愛鮮魚、牛肉湯

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海罹癌病逝，高雄市議員林智鴻說，「海董」林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯，不愛高檔料理，偏好庶民小吃，常造訪沒冷氣、沒招牌的小店，過去常邀他們到小吃攤小聚，展現質樸一面。

林崑海是43年次，2月10日剛過滿68歲生日，林前年檢查出罹患頭頸癌，多數時間在家靜養，減少外出行程，原本精神狀況不錯，近半年快速惡化，後期住進高雄榮總安寧病房，14日晚間10點28分辭世。

林崑海身家雄厚，他早年曾是計程車司機、做過錄影帶生意，保有質樸、草根一面，他最愛牛肉湯、鮮魚湯，很講究食材鮮度，前鎮區某海鮮餐廳、武廟市場鮮魚湯等，都是他啖小吃常走路線，捲起衣、袖褲吃路邊攤，相當自在。

林智鴻觀察，「海董」沒架子，很懂得和基層搏感情，他們一塊去品嘗台灣味小吃，林崑海和店家互動熱絡，店家知道「海董」很重視食材鮮度，算是行家等級饕客，會幫他準備最鮮材料。

一名與林崑海相當熟悉的高雄市議員說，林崑海算是美食饕客，常造訪高雄市四維路上一家台菜小吃店，沒有店名，相當不起眼，地點靠近舊大八日式料理，被饕客暱稱為「小八」，這名市議員說，這家店沒招牌、沒冷氣，夏天常吃得滿頭汗，鮮魚湯等料理風味道地，林崑海特別鍾情這一味。

這名市議員也提到，林崑海不抽菸、不喝酒，相當重視養生，罹癌後變鮮少露面。

「少年仔，要加油要堅定！」林智鴻說，林崑海很鼓勵年輕世代參政，有堅定的台灣心，希望本土政權能穩定執政。