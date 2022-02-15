快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百億身家不愛高檔料理 林崑海最愛鮮魚、牛肉湯

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉張議晨／高雄即時報導
林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯等台味小吃，常邀湧言會民代在小吃攤小聚。本報資料照片
林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯等台味小吃，常邀湧言會民代在小吃攤小聚。本報資料照片

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海罹癌病逝，高雄市議員林智鴻說，「海董」林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯，不愛高檔料理，偏好庶民小吃，常造訪沒冷氣、沒招牌的小店，過去常邀他們到小吃攤小聚，展現質樸一面。

林崑海是43年次，2月10日剛過滿68歲生日，林前年檢查出罹患頭頸癌，多數時間在家靜養，減少外出行程，原本精神狀況不錯，近半年快速惡化，後期住進高雄榮總安寧病房，14日晚間10點28分辭世。

林崑海身家雄厚，他早年曾是計程車司機、做過錄影帶生意，保有質樸、草根一面，他最愛牛肉湯、鮮魚湯，很講究食材鮮度，前鎮區某海鮮餐廳、武廟市場鮮魚湯等，都是他啖小吃常走路線，捲起衣、袖褲吃路邊攤，相當自在。

林智鴻觀察，「海董」沒架子，很懂得和基層搏感情，他們一塊去品嘗台灣味小吃，林崑海和店家互動熱絡，店家知道「海董」很重視食材鮮度，算是行家等級饕客，會幫他準備最鮮材料。

一名與林崑海相當熟悉的高雄市議員說，林崑海算是美食饕客，常造訪高雄市四維路上一家台菜小吃店，沒有店名，相當不起眼，地點靠近舊大八日式料理，被饕客暱稱為「小八」，這名市議員說，這家店沒招牌、沒冷氣，夏天常吃得滿頭汗，鮮魚湯等料理風味道地，林崑海特別鍾情這一味。

這名市議員也提到，林崑海不抽菸、不喝酒，相當重視養生，罹癌後變鮮少露面。

「少年仔，要加油要堅定！」林智鴻說，林崑海很鼓勵年輕世代參政，有堅定的台灣心，希望本土政權能穩定執政。

林智鴻說，「海董」重視私領域，即使熟識，也不太好過問病情，對方也很少主動提及，「海董」面對病魔考驗，還是展現樂觀、大器性格。

高雄市四維路上一家台菜小吃店，沒有招牌、冷氣，位置不起眼，鮮魚湯等料理風味道地，林崑海特別鍾情這家店。圖／讀者提供
高雄市四維路上一家台菜小吃店，沒有招牌、冷氣，位置不起眼，鮮魚湯等料理風味道地，林崑海特別鍾情這家店。圖／讀者提供

林崑海

延伸閱讀

林崑海癌逝禮廳還未設 鄭文燦花籃第一個先到

無聲殺手！林崑海傳鼻咽癌病逝 這症狀比流鼻血更關鍵

林崑海癌逝 小英、蘇揆弔唁 市警局長黃明昭親督路線

林崑海辭世　朱立倫：林對台灣政治、媒體、商業有成就

相關新聞

【今日精摘】烏克蘭邊界部分俄軍開始返回駐地／今增5本土亞旭兩例陰轉陽

•國內今新增45例新冠確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入，另今年確診個案新增首例死亡，是80多歲本國女性，有慢性病史，是歌友會相關的病例（案17368）。而5例本土中，有2例陰轉陽個案為亞旭電子廠員工，2例為嘉聯益電子廠本國籍員工，1例為桃機航警個案，目前感染源還待釐清。

影／「他像是我父親」 王定宇悼海董：愛台的媒體企業家

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，目前豎靈在高雄市靜思園，民進黨立委王定宇今下午2時許到靈堂弔唁，他形容「...

俄烏緊張未緩 外交部更新動態：僅6國人離開烏克蘭

外交部今下午更新旅居烏克蘭的國人動態，截至15日下午，新增2名短期停留的國人，共計在烏克蘭有34位國人，已有6位離境；9...

影／林崑海辭世 王定宇：如同失去至親

湧言會精神領袖、三立董事長林崑海今天辭世，湧言會召集人王定宇說，林崑海董事長安祥離開我們，於公來講，林董是台灣重要資產 ...

三立海董去世 市場捲褲管平易近人形象猶存

三立電視董事長林崑海今天去世，熟悉他的人目他瞭解，他生前在高雄常一身簡便，就算帶一些大老闆、公務要員吃飯 ，不是到大飯店...

百億身家不愛高檔料理 林崑海最愛鮮魚、牛肉湯

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海罹癌病逝，高雄市議員林智鴻說，「海董」林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。