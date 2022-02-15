快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

三立「海董」林崑海今辭世 湧言會成員相繼悼念

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
去年底民進黨湧言會高市議員、擬參選人在高雄街頭宣講四大公投案。報系資料照
去年底民進黨湧言會高市議員、擬參選人在高雄街頭宣講四大公投案。報系資料照

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，享壽68歲。湧言會在高雄以民進黨立委、民進黨高雄黨部主委趙天麟為首，他在臉書上發文悼念「海董」，趙說，林崑海愛台灣不遺餘力，是最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩，令人敬重的勇者。

趙天麟說，從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都會不遺餘力的支持。趙回憶自己與海董的相處，他說自己在2006年議員連任失利，擔任謝長廷院長參選總統的發言人，以及2008至2009年間出任小英主席黨務主管時期，三立的新聞與政論，成為當時他倡議理想的關鍵平台。

趙天麟表示，海董為了挺台不惜放棄中國龐大利益，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會。那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴，將會堅實的延續下去！「董事長，再會了，永恆的懷念，將以行動活出您對台灣強而有力的支持！」

市議員林智鴻也說，「海董為人豪爽，非常願意提攜後輩。」市議員林智鴻回憶與林崑海相處，海董常說，年輕人走政治這途一定要堅定信念，好好打拚。

林智鴻說，林崑海在每一次台灣面臨關鍵轉折時，都不顧中國威脅，堅定守護台灣的信念，「他捨棄中國龐大的市場，展現台灣人堅毅的性格。」林智鴻表示，海董近年已退居幕後，海派也轉型成湧言會，目前已是團隊決策、合作，組織上的經營和路線都不會有太大轉變。

民進黨立委趙天麟是湧言會重要成員，高雄湧言會以趙天麟為首。報系資料照
民進黨立委趙天麟是湧言會重要成員，高雄湧言會以趙天麟為首。報系資料照

林崑海 民進黨 趙天麟

延伸閱讀

湧言會：追隨海董為台灣努力精神 會更團結、茁壯

三立董事長林崑海頭頸癌病逝 醫：不手術難撐過2年

影視霸主林崑海辭世 南國有線公告接獲身故消息

去年8月小英總統專機探視林崑海 當時就傳「情況惡化」

相關新聞

【今日精摘】烏克蘭邊界部分俄軍開始返回駐地／今增5本土亞旭兩例陰轉陽

•國內今新增45例新冠確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入，另今年確診個案新增首例死亡，是80多歲本國女性，有慢性病史，是歌友會相關的病例（案17368）。而5例本土中，有2例陰轉陽個案為亞旭電子廠員工，2例為嘉聯益電子廠本國籍員工，1例為桃機航警個案，目前感染源還待釐清。

影／「他像是我父親」 王定宇悼海董：愛台的媒體企業家

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，目前豎靈在高雄市靜思園，民進黨立委王定宇今下午2時許到靈堂弔唁，他形容「...

俄烏緊張未緩 外交部更新動態：僅6國人離開烏克蘭

外交部今下午更新旅居烏克蘭的國人動態，截至15日下午，新增2名短期停留的國人，共計在烏克蘭有34位國人，已有6位離境；9...

影／林崑海辭世 王定宇：如同失去至親

湧言會精神領袖、三立董事長林崑海今天辭世，湧言會召集人王定宇說，林崑海董事長安祥離開我們，於公來講，林董是台灣重要資產 ...

三立海董去世 市場捲褲管平易近人形象猶存

三立電視董事長林崑海今天去世，熟悉他的人目他瞭解，他生前在高雄常一身簡便，就算帶一些大老闆、公務要員吃飯 ，不是到大飯店...

百億身家不愛高檔料理 林崑海最愛鮮魚、牛肉湯

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海罹癌病逝，高雄市議員林智鴻說，「海董」林崑海最愛鮮魚湯、牛肉湯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。