三立「海董」林崑海今辭世 湧言會成員相繼悼念
民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，享壽68歲。湧言會在高雄以民進黨立委、民進黨高雄黨部主委趙天麟為首，他在臉書上發文悼念「海董」，趙說，林崑海愛台灣不遺餘力，是最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩，令人敬重的勇者。
趙天麟說，從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都會不遺餘力的支持。趙回憶自己與海董的相處，他說自己在2006年議員連任失利，擔任謝長廷院長參選總統的發言人，以及2008至2009年間出任小英主席黨務主管時期，三立的新聞與政論，成為當時他倡議理想的關鍵平台。
趙天麟表示，海董為了挺台不惜放棄中國龐大利益，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會。那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴，將會堅實的延續下去！「董事長，再會了，永恆的懷念，將以行動活出您對台灣強而有力的支持！」
市議員林智鴻也說，「海董為人豪爽，非常願意提攜後輩。」市議員林智鴻回憶與林崑海相處，海董常說，年輕人走政治這途一定要堅定信念，好好打拚。
林智鴻說，林崑海在每一次台灣面臨關鍵轉折時，都不顧中國威脅，堅定守護台灣的信念，「他捨棄中國龐大的市場，展現台灣人堅毅的性格。」林智鴻表示，海董近年已退居幕後，海派也轉型成湧言會，目前已是團隊決策、合作，組織上的經營和路線都不會有太大轉變。
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