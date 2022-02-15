「三立海董」林崑海人生謝幕 錄影帶事業奠定海派帝國 懷抱政治夢

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，14日晚上10點28分病逝，享壽68歲，傳奇人生謝幕。

林崑海人生際遇充滿故事性，從計程車司機、經營錄影帶事業，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家數百億，堪稱政商媒三棲的南霸天。林一手扶植的民進黨派系「海派」實力強勁，橫跨政媒也引發雜音，近年轉型為「湧言會」，力圖正名擺脫海董色彩。沒有林崑海的湧言會，權力分工、路線風格、核心理念是否產生質變，備受矚目。

林崑海罹患口腔癌，抗癌多年，近年癌細胞移轉到骨頭、腦部，最後一段路住進高雄榮總安寧病房，不再見客，在他精神、體力仍允許時，曾向醫院請假外出和朋友碰面道別，臨終前已體弱無法辨識親友，家人、親友不捨，集氣盼他能挺過難關。眼見身體狀況愈來愈虛弱，不忍林崑海承受病痛折磨，家屬14日晚上10點28分決定拔管。

據傳遺體要送往高雄市立殯儀館旁靜思園會館，現場禮儀公司人員態度低調，只說「不方便多談」。

關於林崑海健康問題，從生病以來，各方傳聞甚多，「湧言會」要角、立委趙天麟等人一向不多談，一來尊重個人隱私，也顧及家屬感受。

問到林崑海臨終前是否有未竟計畫或遺憾，一名湧言會民代說，海董生病期間，不想讓親友看到他較孱弱一面，幾乎一律婉拒探視，離世後，資產等個人事業由2個兒子協助打理，政治理想有湧言會成員延續。

林崑海一生充滿戲劇性，僅有國小畢業，沒有顯赫家世、學歷，靠膽識拚出一片天。林1983年成立海華影視，經營出租錄影帶，1993年9月進軍有線電視市場，推出三立頻道，1998年更名為「三立電視台」，三立由董事長林崑海、妻子張秀與妻舅張榮華合資成立，意即三足鼎立之意，張榮華出任三立總經理。

高雄一名熟識林崑海人士指出，「海董」接觸錄影帶事業前，開過計程車，早期智慧財產權尚不受重視，海董一度在夜市擺攤賣盜版錄影帶，當年警察對抓盜版影帶沒績效、難升官，也少有取締，後來海董與第二任妻子張秀盤頂店面投入錄影帶生意，做得有聲有色。

有黨外人士回憶說，台灣戒嚴時期，老三台時代資訊管道缺乏，林崑海製作街頭運動、演講等黨外活動錄影帶出售，常在黨外政見會或演講場擺攤，利潤很高，也與綠營人士建立深厚情誼。

「豬哥亮的歌廳秀，豬哥亮的歌廳秀，七彩燈光變化濟，HI-FI音響頭一家…」1980年代，往來台北、高雄的「野雞車」上，常播放豬哥亮歌廳秀錄影帶，這段開場旋律深植人心， 林崑海經營的影視公司製作豬哥亮歌廳秀影帶，奠定在影視圈地位。

林政治傾向鮮明，掌握政論節目、新聞報導話語權，讓他政商實力躍升，搖身成為足以左右民進黨勢力的媒體大亨。林崑海對政治頗有熱情，2001年，在時任高雄市長謝長廷鼓勵下，曾以無黨籍參選高雄第二選區立委，政見主張「終結亂象、立委減半」，找來藝人助陣，拿下2萬5705票，得票比落選頭的國民黨姚高橋少近3000票，參選敗陣沒讓林崑海失去參政熱情，林退居幕後，一度是謝系重要金主和盟友。

有經濟實力又有媒體資源，南部政治人物都想拉攏他，友人提到，林崑海重情義，發跡時曾關照他的警界人士他感念於心，也用實際行動回應這份交心。昔日海董生日宴，時任高雄市長的陳菊會親自祝賀，坐好坐滿，現任市長陳其邁也和海董互動不錯，2018年陳其邁選高雄市長、2020參與高雄市長補選，都獲海派力挺。蔡英文總統等人到高雄探視海董，陳其邁也作陪。

人稱「海董」的林崑海，行事風格跟他名字一樣海派、草根、好客，卻也愛恨分明。地方人士形容，早年林崑海高雄家熱鬧程度不輸民代服務處，地方政界、警界人士常進出林家泡茶聊天，訪客川流不息。近年「海派」崛起後，林崑海將舞台留給海派民代發揮，他退居幕後當精神領袖，行事轉趨低調，加上近年身體欠佳，愈來愈少出現在公眾場合。

知情人士分析，經營媒體讓林崑海擁有實質影響力，但林致富關鍵，其實是精準的房地產投資眼光，靠土地買賣與開發，累積可觀財富。林崑海被視為三地建設董事長鍾嘉村的重要夥伴，鍾找林崑海投資當時高雄縣市交界的赤山土地，也就是現在鳳山區文山特區，兩人一拍即合，重劃土地獲利，讓海董身家一翻十倍，後來在南台灣四處投資房地，在法拍市場標下高雄八五大樓的建台百貨，也前進台南、北部等戰區，資產暴增。鍾嘉村、林崑海、練台生合資成立「三禾資產管理公司」，組成鐵三角，叱吒商場。

林崑海近年鮮少露臉，三立電視台高雄員工很少看到「海董」現身辦公室。林2017年他與民進黨籍前高雄市議員顏曉菁傳緋聞，兩人相差20歲，忘年之戀引發熱議。