王婉諭「外公外婆正名」臉書湧留言？網路聲量曝關鍵：沒人在意

image source:FB/王婉諭

文／葛緯詩

時代力量立委王婉諭11日在臉書宣布，為了改善性別歧視的問題，教育部線上國語辭典將進行修正，未來不管爸爸或媽媽的父母親，一律都叫阿公阿嬤，「不用再分阿公阿嬤外公外婆了」，適逢農曆春節剛過完，民眾對這個議題「很有感」，網路聲量連兩天衝破萬筆。不過，促進兩性平權的議題，網友向來一面倒支持，外公外婆正名，卻引來正反兩派激烈論戰，且負面的批評聲浪不小，讓人好奇到底怎麼了？

「外公外婆歧視」正名前聲量低 議題不在風頭上挨批「正事不做」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/02/07~2022/02/13），外公外婆涉歧視的相關討論，網路聲量最高峰出現在2月11日，王婉諭臉書貼文表示，教育部將修正線上國語辭典中的外公、外婆等解釋，加註「亦稱祖父、祖母」等，不再有內外之分，網路聲量共計1萬3780筆。隔日，話題延續前一日的熱度，網友對消除性別歧視給予支持，但不只正面支持的聲音，陸續也浮現不少反對者批評，有網友說更重要的社會議題不處理，盡做一些沒意義的事情，批評「做一些雞毛蒜皮的事情」、「我不覺得叫外公外婆有什麼歧視可言」。實際上，細看在王婉諭臉書貼文之前，鮮少認為「外公外婆是歧視」的聲音，因此，也有網友批評是「心裡有歧視，才會覺得這些稱謂是歧視吧」，顯示民眾對此議題本來可能無感，關心的人不多，挑此議題發聲，才會產生正事不做的印象，招致批評聲浪。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

稱「外公外婆有歧視意味」須正名？網轟「無聊、吃飽沒事、沒意義」



進一步觀察熱門關鍵字，正面支持的字眼包括「不分內外、男女平等」，認同的網友認留言「謝謝委員的努力！習俗本應該與時俱進」、「贊成，加個『外』真的很見外」，但負面反對的字眼也不少，包括「無聊、吃飽沒事、沒意義」等等，留言「無聊，到底誰會把外公外婆，當作一個歧視」、「吃飽太閒？什麼叫歧視？區分來自父或母的爸媽而已」，還有網友說「我覺得你們有點太鑽牛角尖，明明有一大堆更重要的事！為什麼不快點督促民進黨酒駕修法、廣設公托、社會住宅呢？外公稱呼造成的社會問題有比這些事更大嗎」，大大小小的批評留言湧入王婉諭的臉書。

事實上，在性別平等議題上，無論是亞洲同性婚姻合法化，或是在聯合國性別平等指數排行上，台灣都是名列前茅甚至是領頭羊角色，皆顯示出台灣人對性別平等運動的支持，然而，相較於酒駕、高房價、社會安全網等日趨受到高度關注的議題，民眾更期待政治人物能相關議題上有所作為，王婉諭雖做對的事情，但恐怕因為不少民眾無感、時機不對，才會使得促進兩性平權的一樁美意，被貼上「正事不做」的負面標籤。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月7日至2022年2月13日。