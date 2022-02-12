防疫官陳厚全責任重 難忘賴清德兩層口罩拚外交

副總統賴清德日前出訪宏都拉斯出席總統就職典禮，隨團防疫官、衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全說，要在嚴謹防疫作為下兼顧外交任務不容易，更難忘賴副總統戴兩層口罩拚外交。

去年10月國家發展委員會主任委員龔明鑫率經貿投資考察團訪問捷克、立陶宛及斯洛伐克，當時也隨團任防疫官的陳厚全告訴中央社記者，出訪行程的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作分3階段，事前準備、訪問期間及結束返台。

陳厚全表示，外交部及中央流行疫情指揮中心在出發前一週就為所有團員辦行前教育，要求須完整接種疫苗、戴口罩、勤洗手及消毒等個人基本防護，更要求團員留意個人健康，部分有慢性病成員更須事先備妥充足藥物。

他說，為有效管理團員健康，訪團特別使用桃園醫院研發APP，讓團員每天上午9時回報健康狀況及快篩結果，防疫官會透過網路，隨時聯繫桃園醫院團隊，即時解決團員健康問題。

陳厚全表示，訪團成員除每天快篩，其中更有2天要核酸檢測（PCR），許多團員甚至出血，但透過這樣嚴格規範，可及早發現可能的確診狀況，即時採取應對措施、及早隔離，避免疫情擴大，影響訪團任務。

他說，訪團肩負外交任務，交流中的禮儀、禮節很重要，不論接見或餐敘，外館事前都會溝通規劃相關流程，雙方也會保持適當距離，但各國防疫措施不同，雖難免擔心害怕，但不能因訪團單方面防疫措施造成對方感受不佳，「有時就需客隨主便、尊重對方」，只能彈性應變，適度調整。

陳厚全舉例，在室內要保持適當距離確有困難，也不可能要求對方嚴密配戴口罩，賴副總統拜會宏都拉斯共和國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）等重要場合，也不宜設置訪問團準備的壓克力隔板，只能透過事前安排精簡出席人員，做好個人防疫措施。

陳厚全表示，互動禮節方面，外館人員會提前向與會者宣導事前檢測，再參加外交場合及商務討論，工作人員安排宴客或會場時，也會適當區隔，透過調整桌次人數，餐點改套餐等，既尊重交流對象，也落實防疫措施。

個人衛生部分，陳厚全說，「戴口罩跟使用乾洗手最重要」，外交部及桃園醫院為訪團準備的口罩遠比大家想像中多；口罩會隨交談變得不透氣、不舒服，他要團員們建立起「口罩是消耗品」概念，只要覺得需要就更換。

陳厚全表示，勤換口罩可減少感染機會，讓講話清晰、呼吸順暢，順利達成外交互動成果，而整天戴口罩聽起來容易，但訪團常需移動，行程又多，實際執行起來，往往讓團員們苦不堪言。

陳厚全也要求團員，與外賓握手或傳遞物品後，盡可能使用乾洗手，降低感染機率，其實只要能養成習慣，對方也不會覺得尷尬，甚至還願意配合。

陳厚全說，讓他印象最深刻的是「看見賴副總統冒著最高的風險拚外交」，具醫師身分的賴副總統一路上都戴2層口罩，除N95口罩，另還戴上因外交需要印有國旗的口罩，但即使是用透氣性較佳的N95口罩，一般人都戴不久，賴副總統不僅全程配戴，就職典禮上也頂著大太陽著正式服裝，努力拚外交。

陳厚全表示，外交部與指揮中心規範團員們外出搭專車，住專屬樓層，不與其他房客混居，並在專屬餐廳、下榻旅館房間或包廂用餐，他也會提醒團員，沒必要盡量不外出，不建議外出飲食及購物。

陳厚全說，訪團回台灣後，依指揮中心規劃入境PCR，並前往檢疫旅館，隔離中接獲有外館人員確診消息，「真是捏了一把冷汗」，幸好未影響當時行程及外交成果；任防疫官雖辛苦，但也讓他留下終身難忘的回憶。