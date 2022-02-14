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新天地教會《啟示錄》講座高人氣！李萬熙總會長2/15將於YT開講

撰文 / 林啟芬

韓國「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下簡稱「新天地教會」）於官方YouTube頻道播出的聖經講座，累計觀看次數已達1000萬次。近期將於台灣時間2月15日上午9時播出《天國奧秘啟示錄見證》特別講座，由李萬熙總會長見證自己所看到的《啟示錄》全卷預言的實狀。

特別講座以「新天新地的創造」為核心
「新天地教會」聖經系列講座由《啟示錄》開始，逐步揭示聖經中比喻的真意，目前播放的《天國奧秘啟示錄見證》取材自「新天地教會」附屬「錫安基督教宣教中心」的初級課程，由「錫安基督教宣教中心」各講師進行宣講。2月15日更將舉辦特別講座，由李萬熙總會長主講，以《啟示錄》7章「新天新地的創造」為核心，貫穿去年底由12支派長講解的《啟示錄》全卷，讓信徒更加明白聖經比喻的真意和奧秘。

李萬熙總會長：「因為我看見了…」
本次講座中，李總會長將闡明《啟示錄》7章新天新地的創造過程，以及成就新國度、新民族的原因，並詳細見證《啟示錄》1章至6章中的預言及其成就的實狀。究竟生命樹與分別善惡樹的實體是什麼?14萬4千名祭司長與無數穿著白衣的人群又是怎麼創造出來的?聖經中的比喻該如何解釋?李總會長將在講座中一一說明。李總會長指出，「因為我看見了《啟示錄》全卷預言所成就的實狀，所以我想要把它傳講出來，讓更多人知道。」

「新天地教會」將於2/15播出李萬熙總會長《天國奧秘啟示錄見證》特別講座。 圖／新天地教會提供
「新天地教會」將於2/15播出李萬熙總會長《天國奧秘啟示錄見證》特別講座。 圖／新天地教會提供

《天國奧秘啟示錄見證》特講於2/15播出
「新天地教會」表示，「我們近期透過YouTube講座與世界各地的牧師交流，很多人因此領悟了聖經中比喻的真意，決心要認真學習神的話語。」其更進一步說明，「《啟示錄》是用比喻所記載的，若不明白比喻就難以領悟箇中涵義，因此我們公開播放這系列講座，把天國奧秘比喻的真意清晰地向全球民衆傳講。本次特別講座更將重新整理《啟示錄》的核心概念，希望所有人收聽後都能有所領悟。」「新天地教會」李萬熙總會長《天國奧秘啟示錄見證》特別講座將於2月15日上午9時於官方YouTube頻道播出，更多資訊請參閱>>https://www.youtube.com/channel/UCdJ1YFK7lrBsJhNCXpsrsHQ

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