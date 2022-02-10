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【重磅快評】陳吉仲教授 可否饒了學生 也饒了老母雞？

聯合報 / 主筆室
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片

虎年伊始，農委會主委陳吉仲的發言頗有驚世之語。他說，如果無法在農業部門有所貢獻，就應該離開這個地方，不如回到學校；又說，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定。前者讓人擔心加劇學術沉淪，更恐教壞許多囝仔大小；後者則不只嚇歪許多人的下巴，更嚇壞那些不再下蛋的老母雞。

台灣一直有「學而優則仕」的傳統，從政學者如果政治不適應或面臨改朝換代，就退回校園。這雖然受到一些批評，但也有很多人認為結合學術理論與實務經驗，更有助於教學與研究，特別是對於政治過程的理解與探究，更不致霧裡看花或隔靴騷癢。

陳吉仲其實並不完全是從校園直接走進政治，他的入閣更主要還是來自其社運經歷，半學術半社運的背景，才是讓他榮獲寵召成為「小英男孩」的關鍵。

因而，陳吉仲說，如果無法在農業部門有所貢獻，就應該離開這個地方；這話令人激賞，現在就是時候了，讓人對台灣農業再度燃起一絲希望。但他說不如回到學校，卻不免讓人憂心忡仲。

陳吉仲同時擁有學術背景、社運經歷和政治實務，如果回到校園，原本應該更有助於學術研究與教學指導，但許多人要問，重返農經教授身分的陳吉仲，可以教給學生什麼學問？

過去的陳吉仲教授，套用學術研究論證進口萊豬之弊，強調「政府打死也要擋」；如果重回學校，現在的陳吉仲教授不但可以提出「萊克多巴胺就像保健食品」的偉大學術發明，還可以教導學生政策過程中撒幣封口豬農的撇步。

過去的陳吉仲教授，講了許多反對政府農業補貼的理論；如果重回學校，現在的陳吉仲教授對於所有農業問題，什麼學術理論都閃邊，只授「撒錢補貼」一招足矣。

如果重回學校，現在的陳吉仲教授可以新開「比較農業經濟學」課程，教學目標在教導學生認知「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」；課程內容沒有超產、缺貨和產銷失調，只有凍漲、補貼和國營事業認購。

穩定重現的蛋荒，當然也是台灣農業生產穩定的一部分。農委會補助救蛋荒，有農民擔心釘死蛋價天花板，更有農民學舌過去的陳吉仲教授，主張不要凍漲、不要補助，回歸市場機制。但如果重回學校，現在的陳吉仲教授就會告訴學生，施政之道唯二：凍漲、凍漲、再凍漲；補貼、補貼、再補貼。而如果蛋還不夠，退役老母雞也要強迫教召，換羽換裝重回戰鬥生產線。

還有學者、農民和輿論嘵嘵不休，怎麼辦？現在陳吉仲教授期末考命題的標準答案是：1450！

陳吉仲教授，可不可以饒了學生，也饒了老母雞？

陳吉仲 社運 農民

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