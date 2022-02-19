你支不支持「福食開放」？話題引爆網民激辯

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「福食」話題的網路聲量表現，帶您了解有關福食議題的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

日本福島由於過往受核災影響，以致周邊5大縣市的食品被禁止輸台長達十年之久，而近日（2022年2月8日）行政院在「日本食品輸入管制措施」記者會中正式宣布，將以「三原則」、「三配套」解禁福島食品，再度引起網友們在網路上對福食議題的熱烈討論。

「福食」話題帶起藍綠兩黨支持者論戰 政府宣布解禁引爆討論

觀察近一個月來「福食」相關討論，1/18時一篇「抓包！馬英九任內擬開放核食」的新聞，在討論區引發藍綠兩黨支持者論戰，網友們認為國民黨在任期間其實早有規劃開放福食，雙方卻因「時空背景不同」而互換立場；但也有網友認為「看了這篇我還以為馬英九要執政16年惹」，表示執政黨輪替已久，無需以此挑起兩黨支持者的爭辯。

「福島食品」話題 近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著到了1/28，民進黨立委郭國文呼籲福食應解禁，而國民黨團則對此回應一旦宣布解禁會立即提倒閣，將話題聲量再度推升到高點，網友紛紛討論如「那是不是要先提出欲進口的貨物，含有有害的輻射劑量的證據？」、「(倒閣)可能不會成功，但總比什麼都沒做的好」，有些人認為這樣的倒閣行動並沒有任何意義，然而另一派民眾則提到由於福食有健康疑慮，應極力阻止進口。

最後在2/8的記者會中，行政院正式宣布將以「三原則」、「三配套」解禁福島食品，當天的討論量攀升至前日的4倍之多，聲量集中於「政府正式宣布日本福島食品解禁，你支持嗎？」的新聞討論，其中有網友表示「支持台灣走向國際」、「全世界都開放了，台灣沒理由不開放！嚴格把關，樂見其成！」，但也有不少來自網友的擔憂如「慢性毒品食物進來了」、「請先以國人的健康安危為首要吧 !」，對此次政策看法兩極。

你是否支持福食？ 網友的支持與反對理由一次看

而網友對於福食開放的態度又是如何？對此一部分網友認為「福食若符合安全檢驗」，則無須過度擔憂，說到「符合檢驗為什麼不能吃」、「檢驗沒問題就放啊，到底在貼什麼標籤」等；另外也有人認為在確保安全的情況下開放福食，能「增加台灣參與國際的機會」，藉此提升台灣經貿地位，例如「我支持解禁，用科學數據來做判斷！因為台灣很需要進入CPTPP呀！」

「福食解禁」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而對福食開放感到憂慮的民眾，則是對於福食抱有「食安疑慮」，擔心如果沒有完全把關，是否會對民眾健康造成任何影響，有網友留言「台灣檢驗人力不足啦，去年有名嘴點出這問題了，有看到蔡政府提出解決方法嗎?」，質疑檢驗福食的配套措施是否足夠嚴格；除此之外，也有網友對於「開放福食有助於加入CPTPP」的說法表示不樂觀，認為「為什麼你這麼確定開放福島食物，就有機會加入CPTPP呢？」，提到由於加入該組織需取得其他成員國的共識，質疑開放福島食品的影響力。

從民眾對「福食解禁」話題的關注程度來看，可見網友高度關注食安以及台灣的國際地位發展等相關議題。不論福食開放能帶來的利益為何，相關議題都值得繼續討論與關注。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》