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北市府網域託管中國阿里雲 違約廠商將遭議處

中央社 / 台北10日電
資訊局說，營運廠商顯然已違反合約規定，將要求其立即完成網站主機位置移轉外，後續也會依合約內容進行相關議處。情境示意圖。圖／Ingimage
資訊局說，營運廠商顯然已違反合約規定，將要求其立即完成網站主機位置移轉外，後續也會依合約內容進行相關議處。情境示意圖。圖／Ingimage

有網友發現台北市政府「.taipei網域」頁面竟由中國「阿里雲」託管，北市府說，將對違約營運廠商議處。

有網友在臉書發文指出，北市府「.taipei網域」頁面的託管和所有者竟為「阿里巴巴中國科技公司」，質疑北市府力推的「台北通」APP將民眾註冊個資奉送給中國大陸。

此外，民進黨籍台北市議員陳怡君今天也透過新聞稿表示，「台北通」APP日前才遭民眾抱怨置入性強迫推銷，停車場入口設立「台北通」專用入口也是「便民變擾民」，現又發生「.taipei網域」資料流量外流到對岸的「阿里雲」，直呼是對中國「芝蔴開門」。

陳怡君表示，北市府連最基本的資安都不能有效把關，不但牽扯個資問題，甚至有國安疑慮，認為北市府應成立資安稽查專案小組和建立SOP，進行通盤檢討和徹查。

台北市資訊局回應表示，「.taipei網域」是委託網路中文資訊股份有限公司營運管理，且委外契約明訂「廠商執行本案之團隊成員不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」。

資訊局說，營運廠商顯然已違反合約規定，將要求其立即完成網站主機位置移轉外，後續也會依合約內容進行相關議處。

資訊局表示，因「台北通」APP所使用的伺服器都放置在北市府電腦機房，並由資訊局維護管理；「.taipei網域」則是由營運管理廠商建置及管理，後者使用的伺服器及軟硬體，和北市府網路及所有系統軟硬體均無關聯。

資訊局表示，對於部分有心人士將「.taipei網域」服務與「台北通」APP系統混淆，並誤導民眾對後者的資安與個資保護產生疑慮，如此企圖與政治操作，實不足取。

北市 台北通 資安

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