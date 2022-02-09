三接再外推今通過環差初審 中油：必將落實承諾

三接再外推案今（9）日經環保署專案小組審查通過，並請中油依專案小組所提意見補充修正後，提送環保署環境影響評估審查委員會討論。中油表示，必將落實「護藻礁、減空汙、穩供電」承諾。

中油表示，去年公投，三接再外推案得到民意支持留在大潭興建，代表民眾對於供電、供氣穩定的期盼；今日專案小組審查通過，則代表了環評委員在專業上認同外推案對環境影響程度更輕微。中油強調，除了感謝環評委員的指導，環差審查過程中，經濟部次長曾文生全程參與督導，也指示國營會督促台灣中油，務必落實三接的承諾，讓國人看到開發與環保不必然處於對立面，「三接在、中油在、藻礁一定在」。

中油指出，面對環保署專案小組專業、審慎的審查，已積極回應環評委員提出的各項建議與要求，包含三接施工期間及未來營運對於大潭藻礁漂沙的影響、觀新藻礁保護區及白玉藻礁區的地形變遷模擬、取排水管配置對水溫的影響、強化防災能量與海洋防汙能力等，將依據專業建議，持續監測、定期追蹤潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾。