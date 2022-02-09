快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三接再外推今通過環差初審 中油：必將落實承諾

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

三接再外推案今（9）日經環保署專案小組審查通過，並請中油依專案小組所提意見補充修正後，提送環保署環境影響評估審查委員會討論。中油表示，必將落實「護藻礁、減空汙、穩供電」承諾。

中油表示，去年公投，三接再外推案得到民意支持留在大潭興建，代表民眾對於供電、供氣穩定的期盼；今日專案小組審查通過，則代表了環評委員在專業上認同外推案對環境影響程度更輕微。中油強調，除了感謝環評委員的指導，環差審查過程中，經濟部次長曾文生全程參與督導，也指示國營會督促台灣中油，務必落實三接的承諾，讓國人看到開發與環保不必然處於對立面，「三接在、中油在、藻礁一定在」。

中油指出，面對環保署專案小組專業、審慎的審查，已積極回應環評委員提出的各項建議與要求，包含三接施工期間及未來營運對於大潭藻礁漂沙的影響、觀新藻礁保護區及白玉藻礁區的地形變遷模擬、取排水管配置對水溫的影響、強化防災能量與海洋防汙能力等，將依據專業建議，持續監測、定期追蹤潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾。

中油 大潭藻礁 三接

延伸閱讀

三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

前國防部長之子揭中油「最貪公務員」 創司法查獲現金最多紀錄

中油突降價！今凌晨起汽油每公升大降1.1元、柴油降0.5元

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯借貸

相關新聞

環評委員無奈「兩害取其輕」 三接外推環差今過初審

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度環差初審，環評委員質疑，外推方案恐導致淤沙更嚴重，影響觀新藻礁生態，閉門會議一度討...

三接再外推今通過環差初審 中油：必將落實承諾

三接再外推案今（9）日經環保署專案小組審查通過，並請中油依專案小組所提意見補充修正後，提送環保署環境影響評估審查委員會討...

中油觀塘三接外推方案環差 環保署初審通過

環保署今（9）日召開中油觀塘第三天然氣接收站外推方案環差第三次初審會議，環評委員仍關注三接工程是否造成淤沙影響南方觀新藻...

【今日精摘】第22期疫苗開始預約／台股收盤站上萬八

•國內今新增54例新冠確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入；無新增死亡。本土10例中，包含日翊物流新增2例由陰轉陽，台北點點幼兒園有3例陰轉陽，分別為2名學童父親及1名女兒。另高雄新驗出4例確診，為一家人，過年有過聚餐，其中有人因症狀就醫驗出陽性。最後1例為新北一家四口確診案的關連個案。

在台巡展最後倒數 奈良美智拜年秀蔡總統賀卡

日本藝術家奈良美智去年受文總邀請首度來台舉辦巡迴特展，最終的台南場特展將在13日畫下句點。奈良美智特別在推特感謝布展人員...

農漁業減碳要拚國際 立委籲減燃料補貼

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「WTO已經規定要減少漁船燃料補貼，台灣也會跟進國際標準！」在9日的《淨零碳排策略大會》上，民進黨立委洪申翰與環境正義基金會主任葉于瑄都呼籲政府，要儘速取消農漁業的燃料補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。