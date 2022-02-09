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農漁業減碳要拚國際 立委籲減燃料補貼

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「WTO已經規定要減少漁船燃料補貼，台灣也會跟進國際標準！」在9日的《淨零碳排策略大會》上，民進黨立委洪申翰與環境正義基金會主任葉于瑄都呼籲政府，要儘速取消農漁業的燃料補貼，落實真正減碳，並為農漁民尋找替代方案；對此，漁業署署長張致勝回應，漁業署有10年長期計畫，會逐步減少化石燃料使用。

移除燃料補貼

洪申翰表示，農委會提出的「淨零碳排策略」中，似乎缺少國際上愈來愈流行的「以自然為本（NBS）」概念，也就是在進行重大建設工程時，要更詳細盤點周遭的自然資源，讓該建設能有效節能減碳，他呼籲農委會要將NBS的概念放到農委會的減碳策略中。

他也提到，無論是WTO、歐盟近年來都對於「取消」農漁業的化石燃料補貼更加重視，希望農委會能夠儘速移除化石燃料補貼，尤其是農漁民的用油補貼，以落實真正減碳。葉于瑄則說，不光是要移除燃料補貼，同時也要協助農漁民規畫替代能源方案，讓農漁產業更加永續。

洪申翰也說，在「增匯」（增加碳吸收）的部分，感覺農委會對於溼地的重視不高，國內目前對於濕地儲碳的研究非常缺乏，他呼籲農委會增加相關研究的經費。民眾黨立委蔡壁如則建議農委會建立碳費資料庫，並透過跨部會合作，擴大碳費徵收的應用範圍。

漁船逐步減碳

對此，張致勝說，漁業署將透過養殖區往西移、添購節能設備等方式，建立「低碳漁業生產模式」。在國際非常關注的遠洋漁業上，也會將舊的200艘船隻淘汰；沿岸漁業也會淘汰7000艘老舊漁船，並與交通部溝通，要求新建漁船的節能效率須有所提升。

濕地的部分，台大生農學院院長盧虎生也說，相關的研究確實太少，加上技術與設備都不足，建議農委會可與國科會計畫結合，強化研究能量。農委會副主委黃金城也承諾，會更加強濕地的研究與管理。

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農委會 減碳 濕地

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