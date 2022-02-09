資深媒體人賴秀如 出任中央廣播電台董事長

文化部日前完成遴聘財團法人中央廣播電台董監事。央廣今日召開第9屆第1次董監事會議，並於會中選出賴秀如擔任董事長。文化部長李永得表示，特別感謝第8屆董事長及董監事的奉獻，並對於今日央廣董事會選任新任董事長賴秀如表示尊重與肯定，相信未來在賴董事長帶領及董監事合作下，央廣能持續善用節目多語優勢及數位科技應用強化聽眾服務，並在國際間扮演為台灣傳遞及溝通關鍵訊息的角色，讓世界「聽」見台灣。

文化部指出，第9屆董監事涵蓋廣播、新聞傳播、公民參與、文化、財經法律等產學界專業人士，以及工會、政府代表等，任期為3年。期盼透過董監事各領域專業視野，以及對台灣長期投入的文化關懷，為央廣帶來創新傳播氣象及能量。

央廣15位董事分別為：國立中正大學傳播學系教授胡元輝、國立台灣大學新聞研究所所長洪貞玲、廣播人暨作家馬世芳、台灣數位外交協會理事長郭家佑、國立台灣大學新聞研究所實務教師兼任助理教授黃兆徽、高雄市旗美社區大學校長張正揚、音樂製作人兼創作歌手黃連煜、國立台北科技大學文化事業發展系講師劉夏如、資深媒體人暨財團法人文化台灣基金會董事賴秀如，以及財團法人中央廣播電台企業工會理事長岳昭莒、國防部軍事新聞處處長史順文、大陸委員會副主任委員吳美紅、僑務委員會副委員長呂元榮、外交部國際傳播司司長徐詠梅、文化部影視及流行音樂發展司副司長黃慧娟。

5位監事分別為：國立台灣大學會計學系教授林嬋娟、國立政治大學會計學系教授周玲臺、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、南臺科技大學財經法律研究所教授羅承宗，以及文化部主計處專門委員戴秀雲。