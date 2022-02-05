王國材：2月9日起各港口登船前須出示前7天PCR陰性證明

因應近日高雄港港區作業人員染疫事件，交通部長王國材今至基隆港視察。交通部說，王要求各港須落實自2月9日起所有登船人員應出示登船前7日PCR陰性證明，才能開始登船作業。

交通部航政司說，王國材今天在航政司長何淑萍、航港局長葉協隆，以及基隆港務分公司總經理高傳凱等人陪同下，前往基隆港西16號碼頭視察港區防疫工作執行情形。

航政司說，王國材除指示國際商港區須全面性澈底檢討登船各項防疫措施，更要求港區人員務必強化及落實防疫作為，並慰勞春節期間第一線執勤工作人員。

王國材表示，由於港市的關係相當密切，航港局及港務公司應落實執行各國際商港清潔消毒、加強登船管制、交通船管理及人員進出管制。

航政司說，為落實登船管理新防疫措施，在交通部的指示下，航港局已會同港務公司於基隆港公用碼頭設置5座登船檢查站，所有登船人員都必須經過檢查站的檢查，完成業別身份、防護裝備檢查、實名制登錄後才能登船，下船後亦須至檢查站旁的除汙區，依據標準作業程序脫卸防護裝備，並以醫療廢棄物標準處理使用過的各項裝備。

王國材於視察基隆港西16倉庫檢查站時，特別強調登船人員個人防護裝備穿脫流程全身消毒、防護清消SOP應公布於明顯位置以達提醒效果。

王國材也提醒航港局及港務公司務必依據國家護理台灣隊的建議項目，相關人員進出動線分流管控及檢查空間區隔、清潔區與汙染區交界處應管制以免交叉污染、要求清潔人員依規定頻率清消及更換掃除清消用具等，均應落實執行並納入查核機制。

航政司說，各國際商港均須參照高雄港防疫經驗提升防疫措施及防護能力，因此在視察基隆港W19碼頭飛雲河號船邊作業時，王國材特別關注登船前後船舶舷梯清消，強調登船人員進登船猶如出境，與船上人員保持社交距離、嚴禁船上人員交談等，下船應確實落實強化防護裝備卸除清消各項細節。

王國材說，必須能有效掌握港區（登船）人員動態，確保人員在登船前、中、後均落實依據各項防疫規定。

目前航港局於各國際商港設置16個登船檢查站，執行登船人員身分及裝備檢查。王國材要求各港須落實自2月9日起所有登船人員應出示登船前7日PCR陰性證明，始能登船作業。

航政司說，為阻擋疫情蔓延，再次呼籲落實港口各項防疫規範，業者配合執行並要求從屬人員加強自我防護意識。

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