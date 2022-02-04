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政院：保健食品廣告可能藏「膨風」陷阱 務必停看聽

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台灣人愛吃保健食品，食安辦提醒選購食用真正對自身狀況有助益的產品。圖／聯合報系資料照片
台灣人愛吃保健食品，食安辦提醒選購食用真正對自身狀況有助益的產品。圖／聯合報系資料照片

春節期間是家戶觀賞節目及使用社群網路的高峰期，行政院食品安全辦公室今天表示，穿插於電視、視訊或社群網路等節目、影片或動態頁面所露出的各種食品或保健品廣告，都可能存在誇大不實的「膨風」陷阱，提醒民眾觀看時，務必「停、看、聽」，多加留意辨別。

食安辦指出，面對眼花撩亂的各式廣告，務必「停、看、聽」以避免上當受騙。

食安站說明，「停」是指冷靜思考自身是否確有需求，以及此產品對健康是否有幫助；「看」—閱讀產品包裝標示上的相關資訊；「聽」—請教醫師或營養師等專業人員建議，才能正確選購食用真正對自身狀況有助益的產品。

食安辦提醒，民眾切勿輕信誇大不實的廣告，並請多加利用食藥署「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」（ http://pmds.fda.gov.tw/illegalad/ ）及「食藥膨風廣告專區」（ http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=5085 ）查詢，以護自身消費權益及健康安全。

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