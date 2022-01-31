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桃園今確診+6！鄭文燦：都在匡列範圍、310人初五解隔離

桃園採檢8.3萬數字有代表性 鄭文燦：大群聚感染已收斂

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦主持防疫記者會說明，表示大的群聚感染事件基本上已經收斂。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦主持防疫記者會說明，表示大的群聚感染事件基本上已經收斂。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫記者會說明，鄭文燦表示，今天新增6例確診個案都在匡列採檢範圍，大的群聚感染事件基本上已經收斂，新增小群聚感染會匡列追蹤，桃園這波採檢人數達8萬3377人「數字相當有代表性」，代表社區潛在個案或黑數盡可能降低，移工採檢也達6萬7305人，採出越南籍移工確診，進一步衍生美甲工作室小群聚案，可確保社區安全。

鄭文燦說，一些小群聚獨立感染事件，還找不到跟機場頭有關，但針對新增小群聚感染會匡列追蹤，例如美甲工作室5人確診，將追蹤足跡、活動史，確保不擴散。目前農家樂小吃店群聚輪廓已經追出來，還沒有找到感染源，要繼續追蹤，另八德新的幾個群聚，市府會加強採檢及環境清消，確保社區足跡減少風險。

春節期間初一、初二各保留2個採檢站，初三之後有8個採檢站，協助民眾春節期間若有必要可前往採檢，也希望民眾春節期間減少群聚、外出，鄭文燦呼籲，春節期間各大賣場、量販店、購物百貨公司要採取實聯制及人流管制。

鄭文燦表示，為確保社區安全，春節期間如有民眾用居家快篩陽性，請撥打1922跟衛生局聯絡，市府會安排PCR採檢進一步處，過年期間，還是希望所有民眾疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，過一個平安好年。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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