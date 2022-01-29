防疫不打烊 北市春節針10大場域人潮眾多處加強清消
春節連假期間，疫情仍不斷延燒，北市環保局表示，防疫消毒大隊每日仍排定執勤人員，持續針對北市人潮眾多的10大場域公共區域環境消毒，持續加強防疫，確保市民安心過年。
北市環保局指出，自Covid-19疫情升溫以來，為維護市民健康，已加強執行人潮聚集公共場域的消毒作業，統計去年度完成消毒作業，逾1萬6000處／次，動員逾1萬7000人次，消毒面積超過1000萬平方公尺。
環保局表示，虎年即將到來，將持續加強防疫消毒，春節期間防疫不打烊，在台北市10大公共場域，包含防疫旅館、捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、公園、夜市、商圈、百貨公司等332處人潮聚集處執行消毒作業。
環保局也配合衛生單位疫情調查結果通知，辦理確診個案居住地或工作地周邊50公尺戶外公共場所環境消毒作業。
環保局提醒，疫情當前，個人防疫工作也不能輕忽，民眾在公共區域活動時務必做好個人防疫措施，落實戴口罩、保持社交距離及勤洗手等個人衛生防護，保護自己也保護他人。
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