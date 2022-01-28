疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列
桃園疫情持續延燒，數條傳播鍊感染源仍不明，市府持續疫調，今天中午近11時公布確診者相關足跡，其中4處與遠雄自貿港區個案有關，另有10處與案18677、18687、18709、18710關聯。
桃園市政府指出，遠雄自貿港區相關個案22日中午12時曾去過龜山戶政事務所，23日中午11時、傍晚6時55分前後去過萊爾富龜山同福店和家樂福超市萬壽二店，25日上午10時46分去過全聯龜山大同門市。
另外，案18677等4例個案近日則分別去過，家樂福中原店、大潤發平鎮店、家樂福平鎮店、7-11金學門市、元氣動物醫院三民總院、愛媽咪托嬰中心、大湳市場、邦力醫療器材、好朋友百貨商場（桃園區中正路587號）和陽明運動公園。
桃園市政府呼籲足跡重疊民眾做好自我健康監測，如有疑似症狀，可撥打1922或0800-033355專線通報。
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