高港防疫再升級 中島商港區今起禁船舶維修

高雄港區群聚感染個案新增8例，其中3人為高港國內航線外籍船員，3人在PCR一採為陰，接受二採後出海，二採結果為陽，高港緊急召回貨船，將3人送醫，其餘7人採檢為陰則送防疫旅館。高港防疫再升級，即日起中島商港區船舶維修全面禁止開工，禁止登船。

交通部次長祁文中表示，國內客貨航線船員和船上工作人員應在今天完成造冊（期間1/12~1/26）提供衛生單位，就地完成PCR篩檢，未確認篩檢陰性前，禁止上下船作業。有緊急或涉及安全需要登船維修時，需專案申請經航港局核准，同時提出24小時內的陰性證明，依照航港局登船強化作為辦理，另要求船代負起管理責任。

港務公司也推出自行研發APP，從昨天起使用APP輸入身分證確認比對進港人員是否依限完成篩檢，不符合規定者嚴禁入港，同時記錄造冊通知其所屬公司。截自今天下午2點，中島商港區已篩檢1273人，8天篩檢數累積達2萬222人。

港務公司表示，目前持續通知應篩檢人員（未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期），無法通知人員，則改通知所屬公司禁止上工。黃區未篩檢人員比照辦理。另黃區已篩檢人員由業者造冊，在今明兩天發放快篩劑，須在兩天內自行完成快篩，並以健保卡和快篩結果相片造冊回傳。

港務公司提醒，港區3處篩檢站將開設到1月29日，未完成第二次PCR篩檢者，只要間隔24小時即可再至前述篩檢站進行篩檢，希望港區工作者能把握時間在1月28、29兩日完成第二次PCR篩檢。