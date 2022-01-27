宜蘭新增確診足跡 過年除初一初二外都可打疫苗

有鑒於疫情確診增加，宜蘭縣政府過年期間防疫不鬆懈，縣長林姿妙指示縣府與醫療院所協調，除了初一、初二之外，其餘過年期間都可以施打疫苗，提醒民眾戶外走春或到廟宇拜拜，一定要做好防疫保護措施。

針對礁溪長榮鳳凰酒店的確診者個案追蹤，衛生局做了更多的足跡查證，今天再公布案18479、案18494及案18495新增足跡，包括去過礁溪鄉、蘇澳鎮及宜蘭市等地，籲請民眾若與確診者足跡重疊，並出現身體不舒服，請儘速至社區篩檢站篩檢。

為保護縣民健康，林姿妙指示縣府與醫療院所協調除了初一、初二外，其餘期間都可以施打疫苗，明天也會加開礁溪鄉跑馬古道公園接種站；合約醫療院所提供疫苗施打，可上縣衛生局網站查詢門診時間及疫苗種類。

林姿妙提醒，依照中央流行疫情指揮中心規定各宗教場所要落實防疫措施，民眾若至寺廟參拜，請避開人潮或提早參香祈福，戴好口罩及維持社交距離；若是公用筊杯需逐次消毒，最好帶自備的筊杯，宗教場所內禁止飲食，若有供應平安粥、湯圓等餐點，請帶回家食用。

自24日起調整探病管制規範，全國醫院、長照機構除例外情形，一律禁止探視；符合例外情形並經醫院或機構同意探病者，應出示探視日前3天PCR陰性證明，民眾可多加利用電話視訊問安，保護自己也保護他人。 針對礁溪長榮鳳凰酒店的確診者個案追蹤，衛生局今天再公布案18479、案18494及案18495新增足跡。圖／縣府提供

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