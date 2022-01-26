第21輪莫德納不到七萬劑　想打高端者多於ＢＮＴ

國內今日開放第21輪疫苗預約平台預約，開放至明日下午4點止，完成預約後可於年後施打，此次開設147.9萬劑量能，首日截至晚間5點已有97.5萬人預約，預約率達六成五。其中莫德納疫苗剩不到七萬劑，高端預約率高於BNT疫苗。

針對各縣市政府開設量能中，預約率最高的是莫德納疫苗，總計67萬0201劑疫苗中，已有60萬1136劑被預約，比例達八成九，剩餘6萬9065劑疫苗，不到七萬劑可約。

最低預約率為AZ疫苗有2萬6639劑，已預約5313劑，預約率達一成九。其餘二款疫苗為BNT疫苗開設66萬4971劑，已預約30萬9917劑，預約率達四成六。高端疫苗為11萬7977劑，已預約5萬9353劑，達五成比例，高於BNT。

第21輪疫苗預約將於明日下午4時截止，並於2月7日至2月13開打，成為年後首批施打者。發言人莊人祥表示，目前預約人數尚未額滿，請有符合資格的民眾盡速預約。