精準醫療應用與實踐論壇 台灣科技防疫再進化 專家：數據接軌國際

精準醫療應用與實踐論壇，與會專家表示，資訊科技與數位串流扮演重要角色，可讓防疫更全面化、智慧化及精準化。 圖／台灣精準醫療及分子檢測產業協會 提供

回顧2021年台灣防疫成果，除了醫護與防疫人員的通力合作，資訊科技與數位串流也扮演重要角色，讓防疫措施更加全面化、智慧化以及精準化。日前台灣精準醫療及分子檢測產業協會、台灣醫院協會及羅氏大藥廠共同舉辦「精準醫療應用與實踐論壇」，與會專家指出當年SARS讓台灣學習到以謙卑、審慎態度對待疫情，也為台灣留下健保IC卡的成熟應用；如今面對COVID-19的壓力，台灣的資訊防疫力量也將再次進化。

數據串聯 變防疫利器

臺北醫學大學數據處許明暉數據長表示，為加強SARS疫情控制，即時取得SARS通報病例就醫經過及其可能接觸對象資料，當時的衛生署重點導入健保IC卡。透過健保IC卡就醫資料每日上傳，可將被保險人就醫日期時間、醫事服務機構代碼等資料，傳回健保局歸戶彙整，建立資料庫，與疾病管制局每日SARS通報病例及健保局承保資料庫、戶籍資料庫，進行資料串聯分析，有效掌握被保險人之就醫經過，並儘速提供其家人、工作場所、居住地等資料，掌握傳染病源之追蹤、列管與隔離，同時透過回傳系統即時轉知各特約醫療院所及早因應防範。

許明暉指出，COVID-19的防疫需要國際聯防合作，目前各國都在進行數據串聯，台灣若要發展健康照護，連結全球防疫策略，「數據標準與國際接軌則非常重要」。

科技防疫 跨國再進化

臺北醫學大學特聘教授李友專也分享表示，國際健康資訊學院(IAHSI)與國際醫療資訊協會(IMIA)曾公開致信WHO，認為疫情在全球遲遲未能平息，就是因為各國間數據交流分享仍不夠充分，建議各國應強化分享健康數據，並運用AI預測疫情，才能有效防疫。目前國際上已成立4CE組織，利用美國國衛院計畫(i2b2) 資料庫十餘國之人體基因資訊，持續精進COVID-19的跨國數據研究。

至於數據如何跨國分享？李教授認為，國際上初步的共識是採用國際聯盟OMOP的公共數據模型和標準化詞彙。而台灣是科技島，與會專家也期盼科技防疫能透過COVID-19防疫再次進化，為將來的疫情做好準備。