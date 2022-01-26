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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

高雄港傳播鏈延燒 6天已篩近兩萬人

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高雄港區爆發群聚感染案，交通部緊急派次長祁文中坐鎮高雄港中島商港區緊急應變中心。圖／高雄港務分公司提供
高雄港區爆發群聚感染案，交通部緊急派次長祁文中坐鎮高雄港中島商港區緊急應變中心。圖／高雄港務分公司提供

高雄港區爆發群聚感染案，交通部緊急派次長祁文中坐鎮高雄港中島商港區緊急應變中心。交通部強調，繼昨天執行登船管理強化措施後，今日所有登船人員下船後均需快篩，另港務公司於各管制站以身分證比對檢查進入港區人員的篩檢情形，未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期人員，禁止進入港區，並將未依規定篩檢人員名冊提供警察單位及衛生機關協處。

根據港務公司統計，黃區已篩檢人員7380人，配合高雄市政府作法，規畫於28、29二日分兩天於原設置之篩檢站完成快篩作業。另為配合港區工作人員篩檢需求，今天中島商港區繼續設置3處篩檢站，截至下午4 點為止現場篩檢人員2120人，6天來共累計篩檢數已達1萬9698人。

交通部次長祁文中今也在工作會議中強調，落實檢查進入港區人員的篩檢情形，違反應篩未篩規定或逾期未篩檢人員，不得進入管制區。

祁文中表示，有關國內航線貨船進○輪3名確診案例，到港後已由救護車後送醫院就診隔離，其餘7位船員以專車送至34號碼頭篩檢站進行再次篩檢，確認陰性後送至防疫旅館隔離。高雄港今日在港低風險船舶(國內航線於國內航行，無國外航行紀錄)共計8艘，船員99人，航港局要求所有船員於今日完成PCR檢測，並請船公司建立船員家屬名單，通知家屬配合篩檢。

新冠肺炎 COVID-19

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