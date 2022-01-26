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熊仔再現全新MV詞曲 5X專注力迎戰新的一年 與POPO J和YAPPY首次合體鼓勵年輕人踏上夢想階梯，讓身體發揮專注高表現

文 / 桂格 提供

熊仔受邀擔任桂格5X人蔘活動大使推出全新MV「讓身體跟得上你的野心」。 圖／桂格提供
熊仔受邀擔任桂格5X人蔘活動大使推出全新MV「讓身體跟得上你的野心」。 圖／桂格提供

桂格5X人蔘日前邀請饒舌鬼才熊仔作為活動大使，首次與POPO J、YAPPY合體創作並拍攝全新MV「讓身體跟得上你的野心」，歌詞圍繞著三人的野心及面對挑戰的態度，向現在年輕人喊話，不要為自己設限目標，要勇於追尋夢想！但也提醒，不要忘了每天保持身體的即戰力，才能有持續的專注力實踐你的野心，縮短與成功的距離！

熊仔、POPO J、YAPPY首次合作，展現對嘻哈的野心。 圖／桂格提供
熊仔、POPO J、YAPPY首次合作，展現對嘻哈的野心。 圖／桂格提供

熊仔、POPO J、YAPPY首次合作，不畏艱辛展現對嘻哈的野心
擁有過人膽試的熊仔，也曾面臨嘻哈這條路上許多的挑戰，但仍持續為自己設定目標，在高標準下持續創作和獲得成就。他的野心就是讓更多人了解台灣嘻哈文化，也讓更多人聽見嘻哈，更普遍地被大眾接受，也期許自己能站在最前鋒推廣嘻哈，持續大放異彩音樂才華。

POPO J、YAPPY也分別為嘻哈創作的目標而努力，同時擁有警察和饒舌歌手雙重身份的POPO J表示，自己常常在現實與夢想二者間拉扯，所以更需要透過雙倍努力和持續的專注力才能取得平衡；來自苗栗、充滿客家硬頸精神的YAPPY，則闡述想透過嘻哈創作，發揚客家在地精神，讓聽歌的人也能了解到客語文化，全心全意地投入在創作和推廣，都需要極大的專注力和續航力。三人都深知這條路十分艱辛，但也不曾畏懼持續勇往直前，值得年輕人學習，而桂格5X人蔘濃縮精華飲，也給予創作上的支持，讓三人能擁有足夠專注力面對挑戰。

熊仔不斷追尋創作夢想，以5X人蔘補氣迎戰2022！
熊仔自我要求極高，在追尋音樂夢想的過程，擁有不少堅持與執著，常被評價為具有創意力且很有野心和熱情的音樂人。他說道，每當想要創作出讓自己滿意的作品時，就必須長時間保持高度專注，才能進入「心流模式」讓靈感爆發。

熊仔鼓勵年輕人放膽為自己設立目標，帶領大家一起讓身體跟得上野心！ 圖／桂格提供
熊仔鼓勵年輕人放膽為自己設立目標，帶領大家一起讓身體跟得上野心！ 圖／桂格提供

熊仔透露今年正在籌備演唱會和新專輯，過去都依靠意志力保持專注表現，但現在目標更大，想做的事情越來越多，就要維持更好的身體狀態。因此，他也不吝嗇地公開最近讓他事半功倍的神隊友「桂格5X人蔘濃縮精華飲」，方便好攜帶的包裝，在創作時或表演前可以隨時隨地補充。桂格獨家萃取技術，5倍人蔘*，分子小吸收快，能快速提振精神、持續專注力，讓身體保持即戰力。如同「讓身體跟得上你的野心」歌詞中寫道「我的人生天天補氣，難怪人氣跟著漲，翻了五倍，享受人生回甘的苦味」，熊仔喊話今年將以5X人蔘補氣迎戰2022！

圖／桂格提供
圖／桂格提供

最後，熊仔、POPO J、YAPPY三人也為所有年輕人推薦五倍人蔘幫大家補氣，敢說敢做的他們，鼓勵年輕人為自己放膽設立目標，為自己夢想付出，就會做出別人無法取代的內容，也告訴大家「有多大的野心，就要有多驚人的專注力」，一起讓身體跟得上野心！

*桂格5X人蔘濃縮精華飲，為桂格養氣人蔘滋補液之人蔘精華5倍濃縮

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