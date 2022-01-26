帶你用加倍券玩遍新北　上網登錄發票抽保時捷電動車

中央去年為了振興經濟，推出五倍券政策，最小面額為200元。新北市則以「加倍奉還」為概念，推動「新北加倍券」抽獎活動，得獎的民眾可持中央的五倍券向新北市政府兌換加倍券，面額直接double送給你！加倍券面額為50、100元，小面額的設計，讓民眾小額消費非常方便，使用上也更具有彈性。

不僅如此，加倍券適用範圍囊括了新北市指定市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6,000家商家，民眾的消費選擇也更具有多元性，有效帶動庶民經濟成長。

新北加倍券的使用期限只到今年4月30日，還沒想好怎麼用的民眾，可以跟著噓星聞特派劉璇和慧雯的腳步，看看有哪些好玩、好吃、好住所可以使用加倍券吧！

新北加倍券 吃、喝、玩、樂全都包

新北加倍券自去(110)年10月份推出後，截至今年1月底，已核銷超過2億9,000萬元，核銷比率逾5成以上，許多民眾表示使用上非常方便以及有感。廖先生表示，他們全家3個人很幸運都有抽到加倍券，拿到的第一件事就是先上「新北加倍奉還」官網搜尋有哪些店家可以使用，除了四大超商以外，還有市場、夜市、商圈、觀光工廠等，適用商家非常多元。下班後就立刻到湳雅夜市大快朵頤一番，假日到鞋店購買平常捨不得添購的運動鞋，再到淡水商圈購買魚酥、鐵蛋當伴手禮，完全不需要擔心不好用，只擔心不夠用。

發票登錄抽大獎 最後一波即將在2/21抽出

新北振興加倍奉還的另一項重點活動—「登錄發票抽獎」，只要在新北市單筆消費滿300元，就可以參加發票登錄抽獎，獎項豐富。活動即將邁入尾聲，2月21日將舉辦最後一波抽獎活動，頭獎有Luxgen URX 七人旗艦款精裝版；在110年10月8日至111年2月15日，發票登錄金額累計滿2000元，壓軸再抽保時捷Taycan電動車，如果是新北市的學生，則再加碼抽200台iPad及150台AirPods。還沒登錄發票參加滿額抽獎，趕緊註冊成為新北加倍奉還一員，提醒大家發票登錄截止時間為2月17日23點59分，趕快把握最後一波抽獎活動，就有機會成為眾人稱羨的超級幸運兒！活動詳情可至官網查詢(https://double.ntpc.gov.tw/)。

(新北市政府經濟發展局 廣告)