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檢協會2月10日辦檢察總長推薦票選 公布48人名單

中央社 / 台北24日電

檢察官協會今天指出，將於2月10日舉辦檢察總長推薦票選，並公告48人勾選參考名單，檢察官也可自行填選其他符合資格的候選人，勾選及填選共5人，將於2月16日開票。

檢協會表示，檢察總長人選動見觀瞻，各界所矚目，為彰顯檢察民主化，樹立檢察總長在檢察一體的領導德望，籲請全體檢察官踴躍票選心中期待的檢察總長人選，表達檢察團體的聲音，推薦給法務部長蔡清祥及總統蔡英文參考。

檢察總長江惠民將於今年5月卸任，依法院組織規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前1個月，向立法院提出檢察總長人選。

檢協會指出，經會員代表大會、理監事會議決議，決定於2月10日舉辦全體檢察官票選，2月16日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名。

檢協會表示，檢察總長有其法定資格，包括曾任司法院大法官、最高法院院長、簡任法官，曾任簡任法官、檢察官10年以上等，已兼具「資歷」及「領導能力」考量，但符合法定資格者初估達上千人，若全數提供勾選，恐掛一漏萬。

檢協會考量，為方便檢察官行使投票權，原則以辦案資歷30年以上的司法官班30期以前的現職檢察官，並有一定行政經歷，即一、二審檢察長、法務部部次長、所屬機構及各司處首長等經歷者，共計48人，作為提供檢察官勾選的參考名單。

48人名單以司法官班17期至30期排序，包括張清雲、謝榮盛、劉惟宗、吳慎志、陳明堂、施良波、張斗輝、陳維練、劉家芳、鄭文貴、何明楨、周志榮、林永義、施慶堂、洪威華、涂達人、費玲玲、楊治宇、蔡碧玉、朱兆民、朱朝亮、宋國業、周章欽、柯麗鈴、朱家崎。

呂文忠、邢泰釗、林綉惠、蔡瑞宗、范文豪、張文政、賴哲雄、林邦樑、林慶宗、張宏謀、張金塗、郭珍妮、陳宏達、鄭銘謙、洪培根、姜貴昌、林錦村、黃玉垣、黃和村、王俊力、王文德、毛有增及繆卓然。

檢協會指出，除自48人名單中勾選，檢察官也可自行填選其他符合法定資格的候選人，每名投票權人得勾選及填選5名候選人，期望公平有效率地選出全體檢察官期待的檢察總長人選名單。

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