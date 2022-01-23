遠雄自貿港區群聚增30人 全面停工
國內今天新增52名本土個案，其中受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，新增30人確診，指揮中心指揮官陳時中表示，遠雄加值園區全面停工。
陳時中表示，受遠雄自貿港區昨天確診人數增加30人，從案18219、案18220開始，自貿園區裡已經共有100人受波及，由於園內動線相當重疊，餐廳共用、交通車也為自由座，因此直接針對園區檢驗1000多人。其中包括鴻海集團旗下的鴻佰科技也驗出17人確診。
陳時中表示，該園區兩棟大樓將近3千人，已要求加值園區全面停工，並要求員工居家隔離至1月25日，同住家人則進行加強自主健康管理，不能任意移動。
移工部分共320人已移至集中檢疫所隔離14天，自貿區其餘移工14人送集中檢疫所、3人確診送醫院、373人在宿舍就地隔離。
另外，從明天起安排自貿區其他公司所有員工PCR，共4500人。1月25日起，加值園區A棟、B棟二採3000人，桃機前進指揮所1月28日解編，拉到遠雄自貿園區做積極作為處理
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