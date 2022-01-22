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高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

本土激增82例確診 大考中心：明天學測照常舉辦

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

今年大學學測從1月21日考到1月23日，今天正值考試第二天，新冠肺炎本土確診案例暴增82例，主辦學測的大考中心稍早舉行記者會表示，明天學測會持續進行，不受疫情影響。

11.6萬人報名今年學測，大考中心主任周兆民表示，學測進行至今，非常感謝考生配合落實防疫措施，明天學測將持續進行。

大學學測明天考數學B和社會，大考中心表示，因應防疫，各考分區早上7時30分開始量溫，考生要戴口罩入場，不配合者取消考試資格。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，且保持試場通風、定期執行考分區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等措施。

周兆民說，大考中心也因應疫情加開特殊試場，截至今天下午的國綜科，隔離試場增至12間，比上一節考試多出一間，主因是有考生出現些微咳嗽現象。另開設備用試場2間，主因是有考生考試時發出聲響；防疫試場則增為5間，主因也是有考生出現咳嗽等呼吸道症狀。

11.6萬人報名今年學測，大考中心主任周兆民表示，學測進行至今，非常感謝考生配合落實防疫措施，明天學測將持續進行。本報資料照片
11.6萬人報名今年學測，大考中心主任周兆民表示，學測進行至今，非常感謝考生配合落實防疫措施，明天學測將持續進行。本報資料照片

111學測 學測 疫情 大考中心

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